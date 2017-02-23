Северодвинские школьники отметили городской праздник "День лыжного спорта"

85-летие принятия отечественного комплекса «Готов к труду и обороне» северодвинские школьники отметили городским праздником «День лыжного спорта».

Как сообщили в отделе физической культуры и спорта администрации Северодвинска, праздник прошёл в рамках зимнего фестиваля Всероссийского комплекса ГТО. В соревнованиях, которые проходили на стадионе «Север», приняли участие 184 школьника в возрасте от 13 до 17 лет. Их пришли поддержать родители, братья, сёстры.

В рамках зимнего фестиваля сдавали нормативы по лыжам представители школ №№ 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29; ЛГ № 27, ягринской гимназии, гуманитарной гимназии № 8, морской кадетской школы и СГ № 14.По итогам соревнований 1 место среди учащихся 13-15 лет заняли ребята из школы №19; среди старшеклассников 16-17 лет - представители школы № 6.

На норматив, соответствующий требованиям «Золотой знак ГТО», сдали 150 северодвинских учеников, на «Серебряный знак ГТО» - 23 ученика, на «Бронзовый знак ГТО» - 11 учеников.