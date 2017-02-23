В Северодвинске пройдёт Кубок Поморья по русскому хоккею

Определен состав участников очередного розыгрыша Кубка Поморья, который в предстоящее воскресенье пройдет в Северодвинске.

В турнире примут участие северодвинский «Севмаш», а также архангельские команды «Портовик», «Помор» и «Атлант».

Общее руководство соревнованиями осуществляет агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта «Водник» и Федерации хоккея с мячом Архангельской области.

— Турнир пройдет по олимпийской системе. Полуфинальные пары составлены исходя из итоговой таблицы регионального чемпионата. В первом из ни сильнейшая команда Поморья – северодвинский «Севмаш» сыграет с архангельским «Атлантом», а во втором из них встретятся ледовые дружины из областного центра – «Портовик» и «Помор». Кроме финала состоится еще матч за 3-е место, – заявил председатель комитета по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом Архангельской области Тимофей Целиков.

Все игры пройдут в один день – 12 марта.

Календарь турнира:

9:00 «Севмаш» – «Атлант»

10:15 «Портовик» – «Помор»

12:00 Матч за 3-е место

13:15 Финал