В Северодвинске пройдёт Кубок Поморья по русскому хоккею

В турнире примут участие северодвинский «Севмаш», а также архангельские команды «Портовик», «Помор» и «Атлант».
Общее руководство соревнованиями осуществляет агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта «Водник» и Федерации хоккея с мячом Архангельской области.
— Турнир пройдет по олимпийской системе. Полуфинальные пары составлены исходя из итоговой таблицы регионального чемпионата. В первом из ни сильнейшая команда Поморья – северодвинский «Севмаш» сыграет с архангельским «Атлантом», а во втором из них встретятся ледовые дружины из областного центра – «Портовик» и «Помор». Кроме финала состоится еще матч за 3-е место, – заявил председатель комитета по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом Архангельской области Тимофей Целиков.
Все игры пройдут в один день – 12 марта.
Календарь турнира:
9:00 «Севмаш» – «Атлант»
10:15 «Портовик» – «Помор»
12:00 Матч за 3-е место
13:15 Финал