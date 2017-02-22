Юниоры "Водника" обыграли кемеровчан

Теперь у молодых спортсменов есть все шансы на «золото» первенства страны по хоккею с мячом.

Состязания среди юниоров, которые проходят в Архангельске, вышли на финишную прямую. 7 марта архангельский «Водник» играл с действующими чемпионами — кемеровским «СДС-Уголь». Обе команды претендуют на победу, так что выложились в матче на сто процентов.

Борьба была настолько ожесточённой, что в некоторые периоды на скамейке штрафников сидели по три игрока из одной команды. Со счётом 6:4 волевую победу одержали «жёлто-зелёные». В результате турнирную таблицу продолжают возглавлять «Водник» и красноярский «Енисей», третье место – за «Уральским трубником», сообщает пресс-служба «Водника».