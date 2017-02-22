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В Поморье завершился финал зимней cпартакиады учащихся России

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/07/49482.html

Спорт

В Поморье завершился финал зимней cпартакиады учащихся России

В Поморье завершился финал зимней cпартакиады учащихся России
Фото пресс-службы правительства области
В центре лыжного спорта «Малиновка» Архангельской области эстафетами завершился финал VIII зимней cпартакиады учащихся России по лыжным гонкам. На старт вышли 17 команд девушек и 17 команд юношей.


Девушки бежали два этапа классическим стилем и два этапа свободным стилем по 3,3 км, юноши также классическим и свободным по 5 км.
У девушек первое место заняла команда Тюменской области, второе – Новосибирской, третье – Свердловской области.

У юношей первое место у команды Удмуртской Республики, второе – у москвичей, третье – у сборной Республики Коми.

По итогам всех соревновательных дней финала VIII зимней спартакиады учащихся России по лыжным гонкам в командном зачете среди субъектов РФ Архангельская область заняла 11 место из 39 регионов.

Эти старты завершили сезон больших лыжных стартов в Поморье. Напомним, в этом году в Устьянском районе прошли чемпионат Северо-Западного федерального округа, первенство России среди юношей и девушек 15–16 лет и впервые в нашем регионе – финал зимней Спартакиады учащихся.

Отметим, что спартакиада открыла новых спортивных героев, в первую очередь – северодвинца Александра Терентьева. Ему не было равных на стартах классическим стилем. Наш лыжник выиграл десятикилометровую гонку с раздельным стартом, а также в блестящем стиле, наперекор судьбе – спринт.

Не затерялся северянин и в гонках свободным стилем, в гонке с общего старта  став четвёртым.

Все гонщики в очередной раз отметили радушие хозяев, сложные и интересные трассы, отличную организацию турнира.

— Архангельская область уже не в первый раз принимает у себя различные соревнования, – отметил руководитель агентства по спорту Александр Кузнецов. – Надеемся, что и в будущем зрители и болельщики увидят у нас еще немало интересных гонок.

Отметим, что в эти дни на лыжном стадионе в Малых Корелах проходит чемпионат областной организации ОГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам. В конце марта в Поморье пройдут традиционные Беломорские игры. В этом году они будут проходить в рамках спортивной программы форума «Арктика – территория диалога», - пишет пресс-служба правительства области.

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