Два поморских стрелка выступят в Словении

Завтра в словенском Мариборе стартуют чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. Сильнейшие спортсмены из 46 европейских стран будут соревноваться в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета на дистанции 10 метров.

На чемпионате сборную России будут представлять 12 стрелков. Столько же выступят в составе национальной команды и в первенстве. Отрадно, что в обоих списках есть представители Архангельской области. В чемпионате Европы в стрельбе из пневматической винтовки за медали будет бороться мастер спорта международного класса из столицы Поморья Дарья Вдовина.

В первенстве Европы будет задействован ещё один наш земляк из Северодвинска, мастер спорта Михаил Исаков. Он выступит в стрельбе из пневматического пистолета.

Напомним, что почти месяц назад Дарья и Михаил отличились в Ижевске, где прошли чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

В столице Удмуртии Дарья Вдовина завоевала сразу две медали - золотую и серебряную, а Михаил Исаков в свою очередь также отметился «серебром».