«Севмаш» стал серебряным призёром Праздника Севера

В Мурманске завершился турнир по хоккею с мячом в рамках 83-го Праздника Севера. За медали боролись шесть команд из Москвы, Северодвинска, Мончегорска, Боровичей и столицы Заполярья. Поморье представлял новоиспечённый чемпион Архангельской области, серебряный призёр первенства России среди КФК северодвинский «Севмаш».

Хоккеисты из города корабелов приехали на Праздник Севера уже второй год подряд. В 2016-м они заняли третье место и завоевали бронзовые медали. На сей раз задача перед нашими земляками стояла только одна: борьба за победу. На первом этапе все коллективы были разбиты на две группы.

Группу «А» составили местный «Строитель», ХК «Мончегорск» и ХК «Боровичи». В группу «Б» вошли «Севмаш», мурманский «Автомобилист» и дебютант подобных соревнований – московская «Форель». Именно столичная ледовая дружина с экзотическим для русского хоккея названием сотворила главную сенсацию на турнире.

Началось же всё с игр предварительного этапа. «Севмаш» в стартовом матче встретился с москвичами, которые усилились в столице Заполярья тремя игроками «Зоркого» и рядом мурманчан. В составе северодвинцев на лёд вышел нижегородец Алексей Могучий – сын легендарного капитана ХК «Север» Валерия Могучего.

Матч прошёл в обоюдоострой игре с равными шансами на успех. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом северян – 1:0. В начале второй половины встречи столичные хоккеисты на время перехватили инициативу и вышли вперёд – 2:1. Однако последнее слово осталось за «Севмашем», который сумел довести этот поединок до важной победы – 3:2. «Форель», кстати, могла сравнять счёт, но в конце игры не реализовала пенальти.

Во втором матче севмашевцы уверенно разобрались с «Автомобилистом» - 5:2 и заняли первое место в группе «Б». Вторыми финишировали хоккеисты «Форели», также оставившие не у дел мурманских «автомобилистов» - 9:4.

В группе «А» первенствовал ХК «Мончегорск», уверенно переигравший соперников из «Боровичей» - 7:2 и «Строителя» - 8:5. Мурманчане остались на второй позиции. В заключительный день турнира сначала состоялись полуфиналы. Надо признать, выдались они просто на загляденье.

До последнего нельзя было назвать коллективы, которые выйдут в финал. Игра между мончегорцами и москвичами закончилась с редким для хоккея счётом 0:0. Лишь в серии пенальти победу праздновала «Форель» - 3:2. Во втором полуфинале обе команды долгое время не могли распечатать ворота друг друга.

Зато в заключительную 15-минутку они сделали это семь раз. В итоге трудный и заслуженный успех «Севмаша» - 4:3. Финальный поединок между нашими земляками и столичными хоккеистами превзошёл все ожидания. Матч держал в напряжении игроков, тренеров и болельщиков до последней секунды, но выявить победителя в основное время так и не смог – 4:4.

Хоккеистам «Форели» пришлось вторично испытать себя в хоккейной лотерее. Надо же такому случиться, но удача вновь улыбнулась дебютантам соревнований, которые переиграли «Севмаш» в серии пенальти – 4:3. «Бронзу» 83-го Праздника Севера завоевал ХК «Мончегорск», взявший верх над «Строителем» - 4:1.

Таким образом, хоккеисты «Севмаша» поднялись на ступеньку выше по сравнению с прошлогодним выступлением и завоевали серебряные медали, с чем мы их и поздравляем.