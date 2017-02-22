Александр Галин. Холостым или боевым выстрелил «Водник»?

События, произошедшие 26 февраля в ходе матча «Водник» - «Байкал-Энергия», а также сразу после него, уже сейчас многие окрестили не иначе как протест, революция и даже российский хоккейный майдан. Игра, в которой соперники 20 раз поразили собственные ворота, казалось, ни в какие ворота не лезет.

Болельщики не могли понять, что происходит на льду стадиона «Труд», а после матча выступили с требованием объяснить, за что же им команды плюнули в души. Объяснение последовало с некоторым опозданием на следующий день. Начальник «Водника» Дмитрий Минин сенсационно заявил на всю страну, что подобным образом его подопечные выразили протест против существующей системы деятельности ФХМР во главе с господином Скрынником. Это была бомба, а точнее залп из главного орудия крейсера под флагом «Водника». Попробуем хотя бы в общих чертах разобраться в том, что произошло в Архангельске и, быть может, ещё произойдёт в российском хоккее с мячом. Но для начала небольшой экскурс в историю.

Господа, имейте деньги…

Северодвинские болельщики со стажем великолепно помнят тот злополучный мартовский день 1989 года, когда их любимый «Север» в матче за выход в высшую лигу встретился с омской «Юностью». Стадион в городе корабелов был забит под завязку. Это была ответная игра команд. После поражения в Омске от хозяев – 2:5, северянам нужна была победа с разницей в три мяча. Задача более чем выполнимая, вот только решить её «Север» так и не смог. Победа – 2:0 не принесла северодвинцам долгожданной путёвки в дивизион сильнейших, хотя они полностью её заслужили. Причиной всему стало откровенное «убийство» хозяев льда арбитрами встречи. Один из участников того поединка Юрий Кучин, которого уже нет в этом мире, вспоминал:

- Ещё в Омске «Северу» поступило предложение: «Вы проигрываете нам 0:7 и летите в Северодвинск на ответную игру на нашем самолете». Естественно, мы отказались и покатили домой на поезде. В результате, оказались дома на день позже омичей. Почему-то в ушах все время звучала фраза: «Имейте деньги. Без них всё равно никуда не дёрнетесь». В Северодвинске московская бригада судей стала нас «душить» с самого начала, и всё-таки два мяча мы забили. Оставался еще один, самый нужный, но его-то нам судьи не дали провести в ворота «Юности». Минут за 20 до конца игры меня «сломали». Пришлось уйти в раздевалку. После того как врачи «поставили» травмированную ногу, вернулся на поле, встал за ворота и ждал третьего гола. Увы! Его так и не последовало. После матча была неимоверная злость на арбитров, которых увезли со стадиона под охраной милиции. Да и автобус с омичами болельщики отпустили лишь после того, как наш капитан Валерий Могучий обратился к ним по мегафону: «Пропустите игроков. Они-то ни в чём не виноваты».

К чему, казалось бы, все эти воспоминания в свете нынешних событий в российском хоккее? А дело в том, что беспредел в нашей федерации, о котором сейчас не говорит только ленивый, появился не вчера и даже не позавчера. Судейство же всегда было отдельной темой для разговора. Таковой она, увы, остаётся и по сей день. Команды начинают «прибивать», начиная с детско-юношеского уровня. Арбитраж местных рефери в высшей лиге – это вообще песня, которая, как ни странно, болельщикам принимающих коллективов нравится. А чего стоит один только термин «домашнее судейство», которое мы изобрели. В бытность свою перед возвращением Александра Зинкевича в Швецию поинтересовался у него, а как скандинавы относятся к такого рода судейству. Теперь уже экс-наставник «Водника» улыбнулся и ответил:

- Да там никто и никогда не слышал о домашнем судействе. Шведы даже не поймут, о чём речь идёт.

А вот в России болельщики уже привыкли писать на гостевых своих команд, что судейство в прошедшем матче было вполне домашнее, то есть откровенного «сплава» замечено не было. Что ж, и на том спасибо. Судейство, как известно, лишь одна из многочисленных бед, связанных с ФХМР. Есть и другие: непрозрачность деятельности данной организации, постоянные изменения в ходе турниров регламента и положений, отсутствие всякого инакомыслия в силу сложившегося контингента в федерации и прочее. И вот, наконец-то, лёд тронулся?

Каждый мнит себя стратегом

В эпоху тотального интернета многие любители русского хоккея даже представить себе не могут, каким образом можно было бороться против федерации да и вообще выступать за чистоту помыслов и дел в спорте. Оказывается, было такое, но зависело сие от многих факторов. Журналистам приходилось на свой страх и риск писать обличительные материалы и пытаться всеми правдами и неправдами пропихнуть их на страницы печатных изданий. Автору этих строк довелось заниматься этим благородным трудом в ряде архангельских и северодвинских газет. Слава богу, мне повезло с редакторами, которые опять же на свой страх и риск ставили мои материалы на страницы своих изданий. Помню, сколько откликов было после статьи о нынешнем руководителе ФХМР, когда он сменил на боевом посту Альберта Поморцева. К сожалению, оценить позитивно или негативно твой материал мог только тот, кто прочёл данный номер газеты. Главный же совет, который я тогда получил от друзей, среди которых были действующие спортсмены и ветераны спорта, был такой:

- Оставь ты всё это. Об эту бетонную стену только голову расшибёшь, а подвиг твой всё равно никто не оценит.

Во многом они оказались правы. Зато какие нынче наступили времена – благодать! В один момент на экране монитора появляются все интересующие тебя сайты, готовые тут же порадовать тебя свежей информацией. Болельщики всех хоккейных клубов обзавелись своими гостевыми или группами «В контакте». Помимо русского хоккея здесь, как правило, не приветствуются другие виды спорта, для коих были придуманы новые термины: «ногомяч» (футбол) или «неправильный хоккей» (хоккей с шайбой). Что ж, свою громадную силу интернет проявил, в том числе и после 26 февраля. Многочисленные хоккейные сайты и гостевые заполонили статьи, интервью, видео и аудиоматериалы, мнения специалистов и болельщиков, которые в конечном итоге разделили страну на два противоборствующих лагеря. Лидером одного из них является та самая «Байкал-Энергия» из Иркутска, а вот другим заведуют сразу два коллектива – «Водник» и «Енисей», хотя до самого последнего времени красноярцы были единственными, кто открыто выступал против диктата ФХМР. Но теперь Архангельск и Красноярск стали по существу городами-побратимами.

Итак, стороны определились со своим выбором и должны были в нормальной болельщицкой дискуссии обсудить создавшееся положение и придти к некоему компромиссу на благо общего дела. А вот с этим-то случилась проблема. Противоборствующие болельщики практически объявили друг другу войну. Сколько же грязи они вылили друг на друга только за последние дни. При этом выслушать другую сторону и аргументировано, без лишних эмоций ответить ей – мало у кого хватает духа и выдержки. Конечно, каждый волен защищать интересы своей любимой команды, но делать это надо так, чтобы ни у кого и в мыслях не возникло, что кроме тебя никто в хоккее не разбирается.

После двух заседаний КДК и ток-шоу «Фетисов», посвящённого пресловутой игре, страсти ещё более накалились. Теперь все застыли в ожидании четвертьфиналов, где будет задействован и «Водник». Архангелогородцы путём 11 мячей в свои ворота, четырёх дисквалификаций, денежного штрафа и переигровки в Обухово добились-таки своей цели: вместо предполагаемого «Енисея» они сыграют с «Уральским трубником». Кстати, о первоуральцах. Почему-то более всего обидно за них. Все кому не лень хотели сразиться именно с ними, держа в уме подопечных Алексея Жеребкова за мальчиков для битья. Между тем, не стоит забывать, чем закончились обе встречи для «Водника» с этой, на мой взгляд, самой симпатичной российской командой, которая со своими скромными возможностями не раз доказывала хоккейную состоятельность. Продолжится ли борьба с федерацией во время плей-офф, сказать трудно. Скорее всего, страсти на время утихнут, чтобы с новой силой разгореться в будущем. В обозримом или нет – покажет время.

Не ради, а вопреки

И вот здесь придётся озвучить, наверное, не самое приятное для почитателей таланта «водников», а именно собственное мнение по поводу некоторых моментов, связанных с матчем в Архангельске. По ходу игры было видно невооружённым взглядом, что обе команды вышли не побеждать. Причина этого была очевидна. Чего угодно можно было ожидать от хоккеистов, но такого… Помнится, в начале второго тайма пошутил: кто же первым начнёт забивать в свои ворота. Лучше бы не шутил. Когда Олег Пивоваров открыл счёт своим автоголам, а затем ещё десять раз повторил свой «подвиг», подумалось: а не дурной ли сон всё это? Оказалось, и такое теперь в хоккее случилось. На следующий день воспитанника кировского хоккея наши болельщики назовут героем, уже состоявшейся легендой русского хоккея и т.д. Словом, впору на малой родине Олега уже сейчас установить ему бронзовый бюст. Не уверен, что это будет правильно. Момент с героическими усилиями по забиванию мячей в свои ворота, мягко говоря, спорный. Хочу только процитировать мнение одного из бывших ведущих игроков «Водника» и «Севера»:

- Если бы в наше время такое кто-то сотворил, мы бы сами зарыли его так, что до весны никто бы не нашёл.

Нынешнее поколение болельщиков отреагирует на это простой фразой о том, что раньше, дескать, были другие времена, другие нравы. Согласен, но понятия о спортивной и просто человеческой чести и совести всегда были одинаковыми. Конечно, Пивоваров поступил в соответствии с указанием Дмитрия Минина, который, надо отдать ему должное, честно заявил об этом на заседании КДК. Но ведь и свою голову надо иметь на плечах 27-летнему игроку «Водника» и сборной Казахстана. Вы можете представить, чтобы на подобное «геройство» сподобился Михаил Свешников – уважаемый всеми российскими любителями русского хоккея? Я лично нет. А теперь о протесте. Начать нужно с послематчевой пресс-конференции, на которую непонятно зачем пришёл Игорь Гапанович, который не давал установки на игру. Вместо него рядом с Евгением Ерахтиным должен был присутствовать Дмитрий Минин. Времени у него это заняло бы от силы пару минут, но они бы вошли в историю. Именно сразу после игры нужно было известить всё хоккейное сообщество страны о том, что данная игра и её результат стали следствием протеста против существующих порядков, установленных руководством ФХМР. Вот тогда бы ложка была дорога к обеду. К сожалению, чуть ли не сутки болельщики оставались в неведении: зачем, собственно говоря, они приходили на стадион? Словом, вопросов после 26 февраля осталось ещё предостаточно. Большинство из них требует осмысления.

Если на самом деле у руководства «Водника» изначально стояла благая цель, её можно и нужно понять и принять к действию, но вот оправдать ряд методов, коими она достигается, рука не поднимается. Впрочем, это сугубо личное мнение человека, для которого чистота и нравственность в любом виде спорта, в том числе «ногомяче», «неправильном хоккее» и хоккее с мячом всегда были превыше всего.