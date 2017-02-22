В Архангельске стартовал финальный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров

5 марта начался финальный этап Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 1998-1999 г.р. Кроме хозяев в нем принимают участие ледовые дружины из Красноярска, Кемерово, Казани, Первоуральска и Сыктывкара. Сильнейшая команда страны будет определена в одно круговом турнире.

В первом же матче соревнований встретились главные претенденты на победу в них – красноярский «Енисей» и «СДС-Уголь» из Кемерово. Обе команды являются базовыми для сборных России в этих возрастных группах. Изначально многие специалисты предпочтение отдавали кемеровчанам, но красноярцы и не думали сдаваться. Вся игра прошла как на качелях, вперед поочередно выходила, то одна, то другая команда. Только в концовке матча хоккеисты «Енисея» удалось вырвать победу – 7:6.

Во втором матче на лед стадиона «Труд» вышли хоккеисты «Уральского трубника» и казанской «Ракеты». У команды из столицы Татарстана хватило сил играть на равных только в первой половине встречи. В оставшееся время матч прошел при преимуществе первоуральцев и завершился их уверенной победой – 7:3.

В заключительном матче первого дня соревнований юниоры «Водника» встретились со сверстниками из Сыктывкара. Обе команды уже встречались в этом сезоне. В столице Республики Коми, где проходил предварительный этап Первенства России, архангелогородцы одержали победу с минимальным счетом – 7:6. В этот раз желто-зеленые не оставили сопернику ни единого шанса, разгромив его – 11:0.

- В Архангельске всегда соревнования по хоккею с мячом проходят на хорошем уровне. На турнире, который стартовал сейчас, можно увидеть в деле игроков, которые в ближайшее время могут пополнить ряды команды мастеров, - отметил главный судья соревнований Александр Молодцов.

Календарь ближайших матчей:

6 марта (понедельник) 13:00 «Уральский трубник» - СДС

15:15 СШОР № 1 – «Енисей»

17:35 «Водник» - «Ракета»