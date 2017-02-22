На Соловках сыграли в хоккей на валенках

Мероприятие проводится второй год и уже стало самым ярким и зрелищным спортивным праздником на архипелаге.

Этот вид спорта – любительский и очень демократичный. Вместо коньков – валенки, вместо льда – снежное поле. Правила – как в русском хоккее, только таймы сокращены.

За звание лучшей сражались четыре команды: сборная Соловков, регионального правительства, областного Собрания и Архангельского морского кадетского корпуса.

Открыли счет в первой игре с кадетами хозяева площадки. Команда Соловков во главе с капитаном — главой муниципального образования Евгением Тютюковым – не оставила юнгашам шансов на победу. Итоговый счёт составил 2:0.

Напряженной стала игра между командами регионального правительства и областного Собрания. Уже в первом тайме народные избранники забили в ворота соперников четыре мяча. Однако затем представители правительства усилили атаку и практически сравняли счет. Исход игры решился в последние минуты – 6:4 в пользу депутатов.

В зрелищном финальном поединке команды Соловков и народных избранников сыграли вничью: 2:2. Победителя определили по буллитам – 2:1 в пользу депутатского корпуса.

Отметим, что хоккей на валенках вошел в программу зимних Арктических игр, которые пройдут на полях международного форума «Арктика – территория диалога».

Турнир стал кульминацией спортивного праздника «Соловецкие Сполохи», который проходил на архипелаге с 3 по 5 марта.

Для местных жителей были организованы мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с мячом, «Веселые старты». В рамках мероприятия на Соловках также прошёл круглый стол, где обсуждались вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.