В Новодвинске прошел турнир по тяжелой атлетике

Традиционный турнир на этот раз собрал 28 спортсменов. Четверо из участников турнира – девушки. Организаторами мероприятия традиционно выступили администрация города бумажников и Совет по развитию физкультуры и спорта Новодвинска. А призовой фонд турнира помогли сформировать столь же традиционные спонсоры соревнований – Архангельский ЦБК и Архангельский фанерный завод.

— Городское открытое первенство по тяжелой атлетике – это официальное спортивное мероприятие с богатой историей и своими традициями, по результатам которого к тому же спортсменам могут быть присвоены массовые спортивные разряды. Именно поэтому ежегодно они привлекают сильнейших тяжелоатлетов региона и тех, кто просто увлекается этим видом спорта. Среди них не только новодвинцы, но и спортсмены из Архангельска, Северодвинска и других городов области, – рассказывает Евгений Каменев, председатель новодвинского Совета по развитию физкультуры и спорта.

В программу соревнований были включены два традиционных, олимпийских вида тяжелой атлетики – толчок и рывок штанги.

— В тяжелой атлетике, как и в любом другом виде спорта, остаются не все. Для того, чтобы добиться здесь успехов нужно четко понимать свою задачу – поднять вес, который ты еще никогда не поднимал, нужно стремиться к этому, превозмогая боль и страх. Конечно, это дается не всем. Но те, у кого это получается, добиваются неплохих результатов, – рассказывает руководитель клуба «Гриф» и основатель первенства Олег Севастьянов.

Среди тех, кому удается превзойти себя, есть и девушки. Одна из них – участница турнира архангелогородка Кристина Быкова.

— Я серьезно занимаюсь тяжелой атлетикой около четырёх месяцев. В спорт меня привел мой молодой человек. Сегодня я очень волновалась – турнир престижный и ответственный, но несмотря на это мне удалось поставить свой личный рекорд, – рассказывает Кристина.

Впрочем, среди победителей первенства представительниц прекрасного пола все же не оказалось. Что поделать, ведь спорт – это соперничество. И в нем не принято играть в поддавки. Даже накануне Международного женского дня.

Победителем первенства в абсолютном зачете стал северодвинец Николай Подосиновиков. В весовой категории 34 кг лучшим стал ученик новодвинской школы №3 Егор Гладышев. В категории 56 кг победил Ильдар Маилов – воспитанник Исакогорского детско-юношеского центра. В весе 62 кг победу одержал Павел Шатровский из Северодвинска. В категории 77 кг превзошел соперников архангелогородец Алексей Федулин. В категории 85 кг победил Сергей Воробьев из Архангельска.

Все победители турнира получили призы от организаторов и спонсоров первенства.