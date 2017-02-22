В Северодвинске прошли соревнования по пулевой стрельбе

В тире стадиона «Строитель» состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвящённые Дню защитника Отечества и памяти Леонида Нагибина.

Пулевая стрельба из пневматической винтовки стала новым этапом в развитии спортивной деятельности северодвинской ВОИ (Всероссийское общество инвалидов). Именно с этой целью в 2015-2016 годах была приобретена винтовка. Она активно используется спортсменами, помогает им развивать навыки стрельбы и достигать всё более высоких результатов.

В рамках прошедших соревнований более сорока человек изъявили желание попробовать себя в пулевой стрельбе. Для тех, кто решил взять в руки винтовку в первый раз, был проведен мастер-класс, а более опытные включились в состязательный процесс, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

- Для нас подобные соревнования являются хорошей возможностью потренироваться и, быть может, обозначить потенциальных участников для соревнований на областных и федеральных состязаниях, - рассказывает Ольга Мокроусова, руководитель северодвинского отделения ВОИ. - Важно и то, что подобные соревнования выполняют большую адаптивную функцию, помогающую людям с различной степенью инвалидизации активно включаться в спортивную деятельность.