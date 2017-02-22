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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/03/49421.html

Спорт

«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4

«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4
Фото с сайта "Спорт-Экспресс"
Матч-переигровка между «Водником» и «Байкалом-Энергией» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом завершился со счетом 3:4.

В ходе матча, проходившего на нейтральном поле в подмосковном Обухове, не было зафиксировано ни одного гола в свои ворота, - сообщает «Спорт-Экспресс».

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