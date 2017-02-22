«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4 Фото с сайта "Спорт-Экспресс" Матч-переигровка между «Водником» и «Байкалом-Энергией» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом завершился со счетом 3:4. В ходе матча, проходившего на нейтральном поле в подмосковном Обухове, не было зафиксировано ни одного гола в свои ворота, - сообщает «Спорт-Экспресс». Нашли ошибку? Выделите текст,

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