В ходе матча, проходившего на нейтральном поле в подмосковном Обухове, не было зафиксировано ни одного гола в свои ворота, - сообщает «Спорт-Экспресс».
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Пятница, 3 марта, 19:44
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/03/49421.html
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«Водник» проиграл «Байкал-Энергии» со счётом 3:4
Фото с сайта "Спорт-Экспресс"
Матч-переигровка между «Водником» и «Байкалом-Энергией» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом завершился со счетом 3:4.
В ходе матча, проходившего на нейтральном поле в подмосковном Обухове, не было зафиксировано ни одного гола в свои ворота, - сообщает «Спорт-Экспресс».
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