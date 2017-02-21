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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/03/49409.html

Спорт

Игроки и болельщики "Водника" прибыли в Обухово

Игроки и болельщики "Водника" прибыли в Обухово
Фото пресс-службы "Водника"
Из Архангельска в подмосковный город Обухово на автобусе отправились несколько десятков преданных болельщики команды «Водник». Уже сегодня там будет переигровка с иркутской «Байкал-Энергией». Среди провожающих был и руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

- Хочу поблагодарить команды других городов, болельщиков всей России за поддержку, оказанную в эти дни нашей команде. Надеюсь у русского хоккея наступит второе дыхание. Надеюсь, что после сложившейся критической ситуации выводы будут сделаны на всех уровнях, будут приняты соответствующие решения, которые реанимируют русский хоккей, - отметил Александр Кузнецов.

Среди тех, кто поехал в Обухово, в основном, болельщики со стажем. У каждого на шее- желто-зеленый шарф с символикой «Водника» и огромное желание поддержать любимую команду.

- Сейчас для всего русского хоккея наступил исторический момент, «момент истины». «Водник» - единственная команда, которая открыто выступила против произвола Федерации хоккея с мячом России. Надеемся, что все жертвы были не зря. И мы обязаны поддержать нашу команду сейчас. Это наш долг! Спасибо клубу, что организовал поездку болельщиков, это сейчас действительно очень важно, –поделился болельщик «Водника» с 20-летним стажем Андрей Рухлов.

Автобус для поездки в Обухово болельщикам предоставил региональный центр развития спорта «Водник».

- Завтра поддержка болельщиков для наших ребят очень важна. Мы за честный спорт, за чистую игру. В перспективе предстоит большая работа. Мы хотим сохранить русский хоккей в Архангельске, мы хотим развивать и возрождать его по всей области. Это НАШ народный вид спорта. И мы хотим , чтобы «Водник» играл при полных трибунах болельщиков, а хоккей с мячом обрел былую славу и популярность по всей России, - отметил директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Ну а в Архангельске игры четвертьфинала чемпионата России пройдут в середине марта. Кто будет нашим соперником- узнаем уже сегодня. Начало встречи в Обухово –в 13.00.

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