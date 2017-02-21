Новости дня

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

В Северодвинске пройдёт весенняя ярмарка

В Новодвинске пройдёт отборочный турнир по спортивной рыбалке

Мобильная версия 16+

Четверг, 2 марта, 19:20

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/02/49398.html

Спорт

Молодежка «Водника» завершила хоккейный сезон

Молодежка «Водника» завершила хоккейный сезон
Фото пресс-службы "Водника"
Команда «Водник-2» провел свои заключительные матчи в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги.

Ее первым соперником был красногорский «Зоркий», который еще в прошлом сезоне выступал в элите отечественного хоккея с мячом. Его основу составляют хоккеисты, которые еще год назад выступали в классе сильнейших. Во многом за счет опыта и более высокого уровня мастерства гостям удалось переиграть молодых архангелогородцев – 3:4 и 2:9.

Вслед за подмосковной командой к «молодежке» «Водника» в гости приехали географические соседи их предыдущего соперника – дубль столичного «Динамо». Бело-голубым для выхода в финальный турнир среди молодежных команд нужно было минимум один из двух матчей сыграть вничью. Обе встречи прошли при явном преимуществе хозяев и завершились их уверенными победами – 11:7 и 6:4.

Несмотря на две победы, северяне не вышли в финальный турнир среди молодежных команд. При этом не стоит забывать о том, что главной задачей дубля является подготовка ближайшего резерва для команды мастеров. В этом сезоне одним из основных игроков архангельского клуба является молодой защитник Данил Кузьмин. Кроме этого, постепенно в игру суперлиги вводят его ровесников Павла Пожилова и Глеба Потапова.

Хотя для дубля «Водника» сезон завершен, но больше чем для половины его игроков он продолжается. В ближайшие дни в Архангельске пройдет финальный турнир Первенства России среди юниоров. Основу нашей команды как раз и составят хоккеисты «молодежки».

Сегодня 14:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское обществоСегодня 14:51
2 комментария

Архангелогородцы получат единую квитанцию по оплате ЖКХ за февральСегодня 11:48

80 лучших людей Архангельской области: Виктор ТретьяковСегодня 09:51
2 комментария

Записки ворчуна: Ипотека нас погубитВчера 13:51
3 комментария

Болельщики и игроки «Водника» просят Путина: спасите хоккей с мячом!Вчера 09:20
2 комментария

Спорт

В Новодвинске пройдёт первенство города по тяжёлой атлетикеСегодня 12:49

Исполняющим обязанности главного тренера «Водника» назначен Александр ТюкавинСегодня 10:27

Игрока «Водника» Олега Пивоварова дисквалифицировали на полгодаВчера 17:39

Областные парламентарии просят членов правительства РФ пристально рассмотреть ситуацию с русским хоккеемВчера 14:33
1 комментарий

Переигровка матча «Водник» – «Байкал-Энергия» пройдёт 3 мартаВчера 13:20

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы относитесь к ипотеке в России?
Результаты
Новости рубрик

В Северодвинске пройдёт весенняя ярмарка

В Новодвинске пройдёт отборочный турнир по спортивной рыбалке

XII Поморский строительный форум проходит в Архангельске

В Северодвинске ветеранам выдадут материальную помощь

В Поморье завершилась акция «Полярный десант»

Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»

Победители баскетбольного турнира получили призы от АЦБК

Поедут ли по Архангельску автобусы-«гармошки»?

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске

Дмитрий Зылёв о послании губернатора: предприятий малого и среднего бизнеса становится больше

Виктор Новожилов о послании губернатора: за проектным управлением будущее

Послание Игоря Орлова: усиление муниципалитетов, бизнес, экология и гражданское общество

Архангельск: отставки и назначения февраля

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

Архангелогородец был задержан при получении посылки с подслушивающим устройством

В Архангельске произошло ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса

При пожаре в Холмогорском районе погиб мужчина

В Северодвинске пристав прикинулся покупателем, чтобы арестовать имущество должника

В Архангельске женщина получила травму головы в ДТП

В Новодвинске пройдёт первенство города по тяжёлой атлетике

Исполняющим обязанности главного тренера «Водника» назначен Александр Тюкавин

Игрока «Водника» Олега Пивоварова дисквалифицировали на полгода

Областные парламентарии просят членов правительства РФ пристально рассмотреть ситуацию с русским хоккеем

«Лики России» задержатся в Архангельске еще на месяц

В Архангельске Константин Райкин ответил на вопросы журналистов

В Архангельске покажут последний фильм из марафона якутского кино

В Архангельск придёт «Европейская весна»

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru