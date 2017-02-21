Молодежка «Водника» завершила хоккейный сезон

Команда «Водник-2» провел свои заключительные матчи в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги.

Ее первым соперником был красногорский «Зоркий», который еще в прошлом сезоне выступал в элите отечественного хоккея с мячом. Его основу составляют хоккеисты, которые еще год назад выступали в классе сильнейших. Во многом за счет опыта и более высокого уровня мастерства гостям удалось переиграть молодых архангелогородцев – 3:4 и 2:9.

Вслед за подмосковной командой к «молодежке» «Водника» в гости приехали географические соседи их предыдущего соперника – дубль столичного «Динамо». Бело-голубым для выхода в финальный турнир среди молодежных команд нужно было минимум один из двух матчей сыграть вничью. Обе встречи прошли при явном преимуществе хозяев и завершились их уверенными победами – 11:7 и 6:4.

Несмотря на две победы, северяне не вышли в финальный турнир среди молодежных команд. При этом не стоит забывать о том, что главной задачей дубля является подготовка ближайшего резерва для команды мастеров. В этом сезоне одним из основных игроков архангельского клуба является молодой защитник Данил Кузьмин. Кроме этого, постепенно в игру суперлиги вводят его ровесников Павла Пожилова и Глеба Потапова.

Хотя для дубля «Водника» сезон завершен, но больше чем для половины его игроков он продолжается. В ближайшие дни в Архангельске пройдет финальный турнир Первенства России среди юниоров. Основу нашей команды как раз и составят хоккеисты «молодежки».