В Новодвинске пройдёт первенство города по тяжёлой атлетике PressFoto Мероприятие состоится 4 марта в спортивном клубе «Гриф». Спортсменам предстоит выполнить два упражнения — рывок и толчок штанги. Женщины будут выполнять упражнения в весовых категориях 53, 58 и 63 килограмма, мужчины — 34, 38, 42, 46, 50, 56, 69, 77, 85 и 94 килограмма. 4 марта с 10:00 до 11:00 пройдёт контрольное взвешивание участников, в 12:00 состоится торжественное открытие соревнований. Начало состязаний — в 12:30. Предварительные заявки на участие принимаются до 3 марта по телефону: +7 953 939 70 91. К участию в состязаниях допускаются спорстмены, имеющие специальную техническую подготовку, страховку от несчастного случая и персональный допуск от врача. Именные заявки, заверенные врачом, подаются на взвешивании в день соревнований, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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