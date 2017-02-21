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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/02/49396.html

Спорт

В Новодвинске пройдёт первенство города по тяжёлой атлетике

В Новодвинске пройдёт первенство города по тяжёлой атлетике
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Мероприятие состоится 4 марта в спортивном клубе «Гриф». Спортсменам предстоит выполнить два упражнения — рывок и толчок штанги.

Женщины будут выполнять упражнения в весовых категориях 53, 58 и 63 килограмма, мужчины — 34, 38, 42, 46, 50, 56, 69, 77, 85 и 94 килограмма.

4 марта с 10:00 до 11:00 пройдёт контрольное взвешивание участников, в 12:00 состоится торжественное открытие соревнований. Начало состязаний — в 12:30.

Предварительные заявки на участие принимаются до 3 марта по телефону: +7 953 939 70 91. К участию в состязаниях допускаются спорстмены, имеющие специальную техническую подготовку, страховку от несчастного случая и персональный допуск от врача. Именные заявки, заверенные врачом, подаются на взвешивании в день соревнований, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

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