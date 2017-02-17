Игрока «Водника» Олега Пивоварова дисквалифицировали на полгода

Такое решение принято по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России. Наказание последовало за матч с иркутским «Байкалом-Энергией» в чемпионате страны по хоккею с мячом, в котором Пивоваров отправил в ворота своей команды 11 мячей.

На заседание, проходившее в Москве, Пивоваров не приехал. Также отсутствовали начальник «Водника» Дмитрий Минин и старший тренер команды Николай Ярович. Ранее стало известно, что решение по Пивоварову будет принято даже без его личного присутствия.

Напомним, КДК принял решение дисквалифицировать Минина на 2,5 года, а Яровича – на два года.

Хоккеисты «Байкала-Энергии», забивавшие в свои ворота (Игорь Вассерман, Александр Егорычев, Евгений Шадрин, Илья Грачев, Павел Дубовик, Тимур Кутупов), получили условную дисквалификацию на полгода.

Наказаны были и главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия»). Они были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый, сообщает Российская газета.