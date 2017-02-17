Областные парламентарии просят членов правительства РФ пристально рассмотреть ситуацию с русским хоккеем

26 февраля прошел хоккейный матч между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергия», который привлек к себе внимание всей страны. Дело в том, что все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота. Спустя сутки начальник команды «Водник» Дмитрий Минин заявил, что «это был протест против всех беззаконных действий федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы». Позицию архангельских хоккеистов поддержали игроки нескольких ведущих хоккейных клубов страны.

Ситуация в базовом виде спорта Поморья серьезно взволновала и парламентариев. Депутаты подготовили обращение к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову. Они попросили членов правительства «незамедлительно вмешаться в ситуацию, которая имеет очень глубокие системные корни, пристально рассмотреть ее со всех сторон и не допустить эскалации конфликта».

По словам одного из авторов обращения, депутата Юрий Шаров, ситуация достаточно серьезная.

— Мы все понимаем, что со спортивной точки зрения все было сделано неправильно. Хоккеисты выходят на лед не для того, чтобы забивать мячик в свои ворота. Но комментарии руководства клуба «Водник» все расставили на свои места. Так, судя по заявлению, некоторые спортивные чиновники превратили Федерацию по хоккею с мячом в частную лавочку, собирают с клубов десятки миллионов рублей взносов без предоставления отчетов, командуют кому в матчах проигрывать, кому выигрывать. Это недопустимо.

Как отметили в областном собрании, обращение намерены подписать представители разных фракций регионального парламента.