Областные парламентарии просят членов правительства РФ пристально рассмотреть ситуацию с русским хоккеем

Ситуация в базовом виде спорта Поморья серьезно взволновала и парламентариев. Депутаты подготовили обращение к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову. Они попросили членов правительства «незамедлительно вмешаться в ситуацию, которая имеет очень глубокие системные корни, пристально рассмотреть ее со всех сторон и не допустить эскалации конфликта».
По словам одного из авторов обращения, депутата Юрий Шаров, ситуация достаточно серьезная.
— Мы все понимаем, что со спортивной точки зрения все было сделано неправильно. Хоккеисты выходят на лед не для того, чтобы забивать мячик в свои ворота. Но комментарии руководства клуба «Водник» все расставили на свои места. Так, судя по заявлению, некоторые спортивные чиновники превратили Федерацию по хоккею с мячом в частную лавочку, собирают с клубов десятки миллионов рублей взносов без предоставления отчетов, командуют кому в матчах проигрывать, кому выигрывать. Это недопустимо.
Как отметили в областном собрании, обращение намерены подписать представители разных фракций регионального парламента.
Ай,да молодцы,депутаты!Опубликуйте их фамилии.В следующие выборы наши голоса,голоса болельщиков Водника,в Вашу корзину.А.фамилию ГРЕВЦОВА запомним.Он губитель клуба.Ни одного голоса не дадим за него.