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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/03/01/49365.html

Спорт

Болельщики и игроки «Водника» просят Путина: спасите хоккей с мячом!

Болельщики и игроки «Водника» просят Путина: спасите хоккей с мячом!
Фото Игоря Андреева
«Мы искренне благодарим болельщиков и игроков других клубов, которые нас поддержали. Мы обращаемся к вам, Владимир Владимирович, с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в нашем национальном виде спорта и спасти его», — говорится в видеобращении, которое скоро появится на официальном ютуб-канале клуба.

Несмотря на то, что часть болельщиков «жёлто-зелёных» восприняли итоги воскресного матча негативно, на сегодняшний день большинство из них сплотилось вокруг «Водника».

Например, Игорь Свердлов пришёл поддержать свою любимую команду, за которую болеет уже много лет.

— Команда пошла против откровенного произвола федерации хоккея с мячом России. «Водники» отстаивают честь и достоинство всего русского хоккея. С тех пор, как федерацией стал руководить Борис Скрынник, в России распались несколько хороших команд, происходят постоянные скандалы с судейством, а формат чемпионата постоянно меняется, — возмутился болельщик.

1 марта руководство «Водника» примет решение об участии в переигровке матча с «Байкал-Энергией», - сообщает ИА "Регион 29".

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