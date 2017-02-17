Клубы «Водник» и «Байкал-Энергия» оштрафованы, тренеры дисквалифицированы

Решение о дисквалификации тренеров обеих команд принял Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России, заседание которого прошло в Москве. Кроме того, КДК оштрафовал оба клуба на 300 тысяч рублей, - сообщает "НТВ".
Решение в отношении начальника «Водника» Дмитрия Минина и нападающего архангельского клуба Олега Пивоварова, забившего все 11 голов в свои ворота, будет вынесено 1 марта.
Ранее Минин признал, что действительно давал приказ игрокам «Водника» забивать в свои ворота, а главный тренер команды Игорь Гапанович подтвердил, что установку на матч давал Минин.