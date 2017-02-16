Дмитрий Минин назвал матч "Водника" и "Байкал-Энергии" протестом против Федерации хоккея с мячом Фото Игоря Андреева Председатель федерации хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин в соцсети «Вконтакте» опубликовал открытое письмо. Матч, на котором каждая из команд забила 10 автоголов, состоялся 26 февраля в Архангельске, и завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкал-Энергии».



В письме Дмитрий Минин заявил:



«Сегодня я хочу высказать свою гражданскую позицию. И прошу всех неравнодушных болельщиков, спортсменов, тренеров поддержать меня. Я –за развитие, возрождение хоккея с мячом в России. Вчера, если бы мы хотели просто выйти на «Уральский трубник», то нам было бы достаточносыграть вничью с «Байкал-Энергией». Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы.



Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой Федерации нещадно карается. Вспомним, недавнюю ситуацию с заслуженным тренером России Сергеем Ивановичем Ломановым. Он посмел выступить против – и тут же был дисквалифицирован на два года.



В этом сезоне регламент чемпионата России был опубликован за две недели, до начала турнира. Раньше это происходило, как и положено, за два месяца. Регламент не был согласован с клубами, а ведь клубыплатят огромные взносы Федерации. Куда идут десятки миллионов рублей. На развитие хоккея, как это положено? Нет. Никто не знает куда уходят миллионы. Отчеты не публикуются.



Федерация перед каждым матчем диктует свою волю – кому выиграть, а кому проиграть. Призеров, как взрослых, так и детских турниров определяет федерация. Мы противэтого произвола.И болельщики голосуют «ногами» против этого беспредела. Не только в Архангельске, но по всей России все меньше и меньше болельщиков ходят смотреть на хоккей с мячом.



Я хочу попросить прощения у ветеранов, у болельщиков за ту ситуацию, которая произошла накануне. Но дальше молчатьнельзя. Федерация убивает хоккей с мячом в России».



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