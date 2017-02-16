Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы Фото Игоря Андреева Матч, на котором обе команды забили 20 автоголов на двоих, состоялся 26 февраля на стадионе «Труд». «Жёлто-зелёные» забили 11 мячей в свои ворота, да и иркутские игроки показали не лучший результат, «подарив» противникам 9 пропущенных мячей. Такая игра спровоцировала мощную ответную реакцию, как со стороны болельщиков, так и представителей региональной и федеральной власти. Неспортивное поведение игроков «Водника» осудил руководитель областного агентства по спорту Александр Кузнецов, а министр спорта РФ Павел Колобков назвал игру «цирком».



Реакция от федерации хоккея с мячом России тоже не заставила себя ждать. Сегодня состоялось предварительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета федерации, на котором разбирались материалы дела по игре. В итоге было принято решение аннулировать результаты матча и переиграть его на нейтральном поле, сообщает rusbandy.ru.



По решению комитета, переигровка назначена на 13:00 3 марта.



28 февраля в офисе федерации пройдёт расширенное заседание контрольно-дисциплинарного комитета, на который приглашены представители «Водника» — начальник команды Дмитрий Минин, главный тренер Игорь Гапанович, тренер Николай Ярович и хоккеист Олег Пивоваров, забивший все 11 мячей в свои ворота.



Со стороны «Байкал-Энергии» во встрече примут участие директор клуба Василий Донских и главный тренер Владимир Ерахтин. Начало заседания — в 11:00, - сообщает ИА Регион 29. Нашли ошибку? Выделите текст,

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