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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/27/49341.html

Спорт

Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы

Результаты провального матча «Водник»-«Байкал-Энергия» аннулированы
Фото Игоря Андреева
Матч, на котором обе команды забили 20 автоголов на двоих, состоялся 26 февраля на стадионе «Труд». «Жёлто-зелёные» забили 11 мячей в свои ворота, да и иркутские игроки показали не лучший результат, «подарив» противникам 9 пропущенных мячей.

Такая игра спровоцировала мощную ответную реакцию, как со стороны болельщиков, так и представителей региональной и федеральной власти. Неспортивное поведение игроков «Водника» осудил руководитель областного агентства по спорту Александр Кузнецов, а министр спорта РФ Павел Колобков назвал игру «цирком».

Реакция от федерации хоккея с мячом России тоже не заставила себя ждать. Сегодня состоялось предварительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета федерации, на котором разбирались материалы дела по игре. В итоге было принято решение аннулировать результаты матча и переиграть его на нейтральном поле, сообщает rusbandy.ru.

По решению комитета, переигровка назначена на 13:00 3 марта.

28 февраля в офисе федерации пройдёт расширенное заседание контрольно-дисциплинарного комитета, на который приглашены представители «Водника» — начальник команды Дмитрий Минин, главный тренер Игорь Гапанович, тренер Николай Ярович и хоккеист Олег Пивоваров, забивший все 11 мячей в свои ворота.

Со стороны «Байкал-Энергии» во встрече примут участие директор клуба Василий Донских и главный тренер Владимир Ерахтин. Начало заседания — в 11:00, - сообщает ИА Регион 29.

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