Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"

На сайте change.org появилась петиция от имени болельщиков команды "Водник". Они обращаются к губернатору Игорю Орлову с просьбой распустить нынешний состав команды. Напомним, вчера в Архангельске состоялся матч, который войдет в историю бенди: "Водник" забил 11 мячей в собственные ворота.

В петиции говорится: "После вчерашнего позорного циркового матча архангельского «Водника» и клуба «Байкал-Энергия», во время которого игроки «Водника», не желая побеждать, забили 11 мячей в свои ворота, то ли выбирая "удобного" для себя соперника в плей-офф Чемпионата России, то ли выступая против политики Федерации хоккея с мячом России под руководством г-на Скрынника,



мы просим Вас:



1. Обязать руководство спортивного клуба «Водник» (Архангельск) распустить сегодняшний состав команды во главе с главным тренером И.В. Гапановичем.



2. Прекратить любое (даже косвенное) финансирование команды «Водник» из областного бюджета. Команда, которая не уважает своих болельщиков, не ценит вклад каждого жителя области в своё существование, не имеет морального права получать даже копейку из бюджета, формируемого всеми жителями Архангельской области.

Мы считаем, что плевок в жителей Архангельской области, совершённый игроками команды с 92-летней историей, не должен оставаться безнаказанным.



С уважением, болельщики команды «Водник» и просто жители Архангельской области



Петицию можно подписать здесь:

Напомним, вчера первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во второй половине матча команды забили в общей сложности 20 мячей сами себе. Причем в составе "Водника" 11 голами в собственные ворота "отличился" один игрок.