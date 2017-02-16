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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/27/49330.html

Спорт

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"

Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"
На сайте change.org появилась петиция от имени болельщиков команды "Водник". Они обращаются к губернатору Игорю Орлову с просьбой распустить нынешний состав команды. Напомним, вчера в Архангельске состоялся матч, который войдет в историю бенди: "Водник" забил 11 мячей в собственные ворота.

В петиции говорится: "После вчерашнего позорного циркового матча архангельского «Водника» и клуба «Байкал-Энергия», во время которого игроки «Водника», не желая побеждать, забили 11 мячей в свои ворота, то ли выбирая "удобного" для себя соперника в плей-офф Чемпионата России, то ли выступая против политики Федерации хоккея с мячом России под руководством г-на Скрынника, 

мы просим Вас:

1. Обязать руководство спортивного клуба «Водник» (Архангельск) распустить сегодняшний состав команды во главе с главным тренером И.В. Гапановичем.

2. Прекратить любое (даже косвенное) финансирование команды «Водник» из областного бюджета. Команда, которая не уважает своих болельщиков, не ценит вклад каждого жителя области в своё существование, не имеет морального права получать даже копейку из бюджета, формируемого всеми жителями Архангельской области.
Мы считаем, что плевок в жителей Архангельской области, совершённый игроками команды с 92-летней историей, не должен оставаться безнаказанным.

С уважением, болельщики команды «Водник» и просто жители Архангельской области

Петицию можно подписать здесь:

Напомним, вчера первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во второй половине матча команды забили в общей сложности 20 мячей сами себе. Причем в составе "Водника" 11 голами в собственные ворота "отличился" один игрок.

По предварительной информации, странный результат матча — следствие того, что команды выбирали себе более удобного соперника в плей-офф и не были заинтересованы в победе, отмечает "Спорт-экспресс".

По результатам матча, который закончился со счетом 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.

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Комментарии
Болельщик, сегодня 10:50

Позорище. Бумажку на эмоциях сочинил некто Гревцов, пребывающий в должности депутата. Кроме неё её подписали ещё 16 человек. Весь актив настоящих болел поддерживают "Водник"! Ребята, держитесь!!!

Юрий, сегодня 10:56

Что пишет тов Гревцов? "Прекратить любое (даже косвенное) финансирование команды «Водник» из областного бюджета." Идиот? Дурачек? Про детские команды не забыл? Или не знал?
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