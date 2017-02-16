Хватит сосать бюджет! Возмущенные болельщики требуют от губернатора распустить "Водник"

В петиции говорится: "После вчерашнего позорного циркового матча архангельского «Водника» и клуба «Байкал-Энергия», во время которого игроки «Водника», не желая побеждать, забили 11 мячей в свои ворота, то ли выбирая "удобного" для себя соперника в плей-офф Чемпионата России, то ли выступая против политики Федерации хоккея с мячом России под руководством г-на Скрынника,
мы просим Вас:
1. Обязать руководство спортивного клуба «Водник» (Архангельск) распустить сегодняшний состав команды во главе с главным тренером И.В. Гапановичем.
2. Прекратить любое (даже косвенное) финансирование команды «Водник» из областного бюджета. Команда, которая не уважает своих болельщиков, не ценит вклад каждого жителя области в своё существование, не имеет морального права получать даже копейку из бюджета, формируемого всеми жителями Архангельской области.
Мы считаем, что плевок в жителей Архангельской области, совершённый игроками команды с 92-летней историей, не должен оставаться безнаказанным.
С уважением, болельщики команды «Водник» и просто жители Архангельской области
Петицию можно подписать здесь:
По предварительной информации, странный результат матча — следствие того, что команды выбирали себе более удобного соперника в плей-офф и не были заинтересованы в победе, отмечает "Спорт-экспресс".
По результатам матча, который закончился со счетом 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.
Позорище. Бумажку на эмоциях сочинил некто Гревцов, пребывающий в должности депутата. Кроме неё её подписали ещё 16 человек. Весь актив настоящих болел поддерживают "Водник"! Ребята, держитесь!!!
Что пишет тов Гревцов? "Прекратить любое (даже косвенное) финансирование команды «Водник» из областного бюджета." Идиот? Дурачек? Про детские команды не забыл? Или не знал?