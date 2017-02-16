В Новодвинске прошли юношеские соревнования по хоккею

С 23 по 25 февраля на хоккейном корте новодвинской Детско-юношеской спортивной школы проходили игры традиционного турнира по хоккею, посвящённого памяти основателя городского хоккейного клуба «Двина» Валерия Сергеевича Красикова.

В соревнованиях приняли участие четыре юношеские команды: новодвинская «Двина», «Нива» из Вельска, «Норд» и «Архангельск 05» из областного центра.

Начало финальной встречи для местных спортсменов складывалось не совсем удачно. Гости из областного центра – команда «Архангельск 05» – некоторое время были лидерами. В корне изменить ситуацию, новодвинцам удалось во втором периоде. После чего, новодвинская «Двина» всё больше и больше увеличивала разрыв в счете.

Финальный свисток судьи. На электронном табло 11:5 в пользу новодвинских хоккеистов. Таким образом на груди местных спортсменов красуются золотые медали. Серебро у юношей из команды «Архангельск 05». Бронзу завоевали ребята из архангельского коллектива «Норд», сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.



