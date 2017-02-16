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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/26/49324.html

Спорт

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди
В матче чемпионата России по хоккею с мячом, прошедшем в Архангельске, обе команды 20 раз поразили собственные ворота. Первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во второй половине матча команды забили в общей сложности 20 мячей сами себе.

Причем в составе "Водника" 11 голами в собственные ворота "отличился" один игрок.

По предварительной информации, странный результат матча — следствие того, что команды выбирали себе более удобного соперника в плей-офф и не были заинтересованы в победе, отмечает "Спорт-экспресс".

По результатам матча, который закончился со счетом 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.

Видео можно посмотреть тут.

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Комментарии
Сергей, сегодня 00:54

Подобного шоу я не видел никогда.Надо разогнать всё "хлебное"руководство клуба.В первую очередь серого кардинала нач-ка команды Минина.Это полный бездарь в хоккее с мячом.Все дела -только с помощью бабок.А Водник надо дисквалифицировать хотя бы на год вместе с Байкалом.Ведь там знаменитый Вован-Янко.Ничего,перетерпит.
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