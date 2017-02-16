Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

В матче чемпионата России по хоккею с мячом, прошедшем в Архангельске, обе команды 20 раз поразили собственные ворота. Первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во второй половине матча команды забили в общей сложности 20 мячей сами себе.

Причем в составе "Водника" 11 голами в собственные ворота "отличился" один игрок.

По предварительной информации, странный результат матча — следствие того, что команды выбирали себе более удобного соперника в плей-офф и не были заинтересованы в победе, отмечает "Спорт-экспресс".

По результатам матча, который закончился со счетом 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.

Видео можно посмотреть тут.