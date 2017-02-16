Видео: Зрители освистали хоккеистов за 20 автоголов на Чемпионате России по бенди

Причем в составе "Водника" 11 голами в собственные ворота "отличился" один игрок.
По предварительной информации, странный результат матча — следствие того, что команды выбирали себе более удобного соперника в плей-офф и не были заинтересованы в победе, отмечает "Спорт-экспресс".
По результатам матча, который закончился со счетом 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.
Видео можно посмотреть тут.
Подобного шоу я не видел никогда.Надо разогнать всё "хлебное"руководство клуба.В первую очередь серого кардинала нач-ка команды Минина.Это полный бездарь в хоккее с мячом.Все дела -только с помощью бабок.А Водник надо дисквалифицировать хотя бы на год вместе с Байкалом.Ведь там знаменитый Вован-Янко.Ничего,перетерпит.