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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/24/49308.html

Спорт

«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионата

«Водник» на равных сыграл с лидером чемпионата
Фото пресс-службы "Водника"
В день защитника Отечества «Водник» на своем льду принимал армейцев Хабаровска. Дальневосточники являются лидерами чемпионата и главными претендентами на победу в нем. На пути к этой цели они уже стали обладателями Кубка и Суперкубка России. К поединку они подошли в качестве фаворита.

В январе встреча этих соперников в Хабаровске начиналась для северян в восемь утра по московскому времени. Полусонным состоянием «водников» хоккеисты «СКА-Нефтяника» воспользовались с лихвой, одержав уверенную победу – 11:1. В свою очередь, матч в столице Поморья для гостей начался в два часа ночи по хабаровскому времени. Для того, чтобы попытаться сыграть на равных с одной из сильнейших команд мира, мало использования одной разницы в часовых поясах. В первую очередь игроки ледовой дружины с берегов Северной Двины не должны были уступать сопернику в движении, а максимально плотно играть в обороне. При этом быстро переходить от обороны к атаке. Все это на языке специалистов называется «играть вторым номером».

Надо отдать должное подопечным Игоря Гапановича и Николая Яровича, которые с поставленной перед ними задачей весьма неплохо справились. Четыре раза в первом тайме им удавалось ловить гостей на контратаке. Особенно хочется отметить Дмитрия Попутникова, который последние полтора месяца из-за небольшого повреждения тренировался по индивидуальной программе. Полузащитнику «Водника» дважды удалось поймать навесную передачу и выйти на рандеву с голкипером «СКА-Нефтяника» Виктором Каменевым и оба раза оставить его не у дел. Также у архангелогородцев отличились Янис Бефус и Евгений Дергаев. Ошибки в обороне по традиции армейцы компенсировали великолепной игрой средней линей и нападения. Благодаря этому им удалось отквитать три мяча и уйти на перерыв, уступая с минимальным счетом – 4:3.

В самом начале второй половины встречи Евгению Дергаеву после розыгрыша углового удалось закрепить успех своей команды – 5:3. Хотя почти сразу дальневосточникам сделали разрыв в счете прежним – 5:4, но северяне не продолжили попытки поймать соперника на контратаках. Постепенно к подобной тактике перешли и хоккеисты «СКА-Нефтяника». Шло время, но цифры на табло стадиона «Труд» оставались неизменными. И все же гостям в концовке встречи удалось вырвать победу – 5:6.Несмотря на поражение «Водник» весь матч играл на равных с лидером чемпионата, не уступая ему ни в одном из компонентов игры. Это позволяет смотреть с оптимизмом на следующий матч с иркутской «Байкал-Энергией», который состоится 26 февраля. Во многом от его исхода будет зависеть с кем архангелогородцы сыграют на стадии четвертьфинала. В случае их победы скорей всего им будет красноярский «Енисей». Если поединок завершится ничьей или поражением хозяев, то в следующем раунде соревнований предстоит встреча с «Уральским трубником».

Команда «Водник» и региональный центр развития спорта «Водник» приглашает всех жителей областного центра и его гостей на трибуны стадиона “Труд”. Для всех болельщиков будет работать несколько точек с горячими напитками и пирожками, полевая кухня. Сразу после матча можно будет добраться домой на специальных автобусах. Один из них поедет в направлении Лесозавода № 2, а второй в район Маймаксы. Начало матча в 19:00.

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