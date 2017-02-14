В столице Поморья завершился зональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу

В областную столицу приехали 17 победителей отборочных этапов у мальчиков и 12 – у девочек.

После четырех дней упорных баталий выяснилось, что мальчишки Архангельской области по-настоящему хорошо умеют играть в футбол. Ребята из котласской школы-интерната № 1 заняли первое место в возрастной группе 2005– 2006 г. р. Наша команда обыграла сверстников из Вологодской области со счётом 3:0.

Теперь котлашане сыграют в финале всероссийских соревнований в Москве. Ребята из архангельской школы соловецких юнг завоевали «серебро» в старшей возрастной группе. К сожалению, по регламенту во всероссийском финале участвуют только победители зонального этапа. Тем не менее, ребята играли хорошо и очень уверенно, так что все главные победы у них еще впереди, сообщает Агентство по спорту Архангельской области.