Новости дня

В Новодвинске наградили победителей всероссийской олимпиады школьников

В Северодвинске пройдут Масленичные гуляния

Новый подрядчик будет "спасать" перинатальный центр

В Северодвинске пройдет благотворительный концерт в поддержку бездомных животных

Мобильная версия 16+

Среда, 22 февраля, 23:51

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/22/49282.html

Спорт

В чемпионате Поморья по русскому хоккею обострилась борьба за призовые места

В чемпионате Поморья по русскому хоккею обострилась борьба за призовые места
Фото пресс-службы "Водника"
В минувшие выходные состоялись очередные матчи Чемпионата Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд. В обоих принимали участие юноши «Водника».

В первом из них они разошлись миром с плесецкой «Юностью» - 2:2. Это позволило последней из них сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что для земляков Игоря Гапановича эта была заключительная игра на турнире. Останутся они на этом месте или нет во многом зависит от того наберут ли очки их прямые конкуренты за призовые места архангельские команды - «Северная Двина» и «Портовик».

Последний из них в это воскресенье взял верх над юношами «Водника» - 2:1 и теперь его от команды из Плесецкого района отделяет всего одно очко. При этом у «Портовика» и «Северной Двины» еще минимум одна игра в запасе. Также сохраняют шансы на призовые места и юные «водники», но для этого в оставшихся играх они должны одерживать победы.

Во многом турнирное положение региональном чемпионате по русскому хоккею прояснится в ближайшую субботу, когда на стадионе «Труд» юноши «Водника» сыграют с «Северной Двиной».

Сегодня 10:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Новый подрядчик будет "спасать" перинатальный центрСегодня 14:34

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухиСегодня 10:19
7 комментариев

В Северодвинске отменен карантин по гриппу и ОРВИСегодня 09:20

Прокуратура: бар-ресторан "Паратов" размещается незаконноВчера 10:52

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в АрхангельскеВчера 10:14
2 комментария

Спорт

Молодежка «Водника» провела заключительные матчи на выезде в этом сезонеСегодня 10:40

В Архангельске пройдет турнир по волейболу «Надежды Севера»Вчера 14:36

В Северодвинске пройдёт хоккейный праздник «Студёный лёд»Вчера 12:21

Архангельские спортсмены отправились покорять Чемпионат мира по зимнему виндсёрфингуВчера 08:53

В Новодвинске прошел конкурс "А ну-ка, парни!"Позавчера 16:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Имеет ли, на ваш взгляд, Архангельская область экономические перспективы?
Результаты
Новости рубрик

В Новодвинске наградили победителей всероссийской олимпиады школьников

В Северодвинске пройдут Масленичные гуляния

Новый подрядчик будет "спасать" перинатальный центр

В Северодвинске пройдет благотворительный концерт в поддержку бездомных животных

В Архангельске состоялся показ фильма "Книга памяти"

Министр Елена Молчанова - ответственная за взаимодействие с федеральным агентством стратегических инициатив

«Аквилон-Инвест» успешно реализует самый масштабный градостроительный проект в Архангельске

В Архангельске готовятся к региональному строительному форуму

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в январе 2017 года

На АЦБК прошел инспекционный аудит системы цепи поставки

Помощник вице-спикера Владимир Рычагов: Выдвижение Ольги Епифановой в президенты - это слухи

"Единая Россия" проведет праймериз в Архангельске и четырех районах Поморья

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов

Депутаты на год. Архангельскую область ждут мини-выборы

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

В Коряжме пожилая женщина получила тяжелые травмы

В Архангельске мужчина получил травму в ДТП

В Онеге осуждены вымогатели, воровавшие у людей квартиры и дачи

​В Онеге неизвестный сжёг "жигули"

Ночью в Архангельске горел жилой дом

Молодежка «Водника» провела заключительные матчи на выезде в этом сезоне

В Архангельске пройдет турнир по волейболу «Надежды Севера»

В Северодвинске пройдёт хоккейный праздник «Студёный лёд»

Архангельские спортсмены отправились покорять Чемпионат мира по зимнему виндсёрфингу

В Архангельске стартует новый проект «Северный хор в формате 6D»

В столице Поморья открылось рок-караоке

В Северодвинске пройдёт фестиваль джазовой музыки "Вдохновение"

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru