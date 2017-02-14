В чемпионате Поморья по русскому хоккею обострилась борьба за призовые места

В минувшие выходные состоялись очередные матчи Чемпионата Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд. В обоих принимали участие юноши «Водника».

В первом из них они разошлись миром с плесецкой «Юностью» - 2:2. Это позволило последней из них сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что для земляков Игоря Гапановича эта была заключительная игра на турнире. Останутся они на этом месте или нет во многом зависит от того наберут ли очки их прямые конкуренты за призовые места архангельские команды - «Северная Двина» и «Портовик».

Последний из них в это воскресенье взял верх над юношами «Водника» - 2:1 и теперь его от команды из Плесецкого района отделяет всего одно очко. При этом у «Портовика» и «Северной Двины» еще минимум одна игра в запасе. Также сохраняют шансы на призовые места и юные «водники», но для этого в оставшихся играх они должны одерживать победы.

Во многом турнирное положение региональном чемпионате по русскому хоккею прояснится в ближайшую субботу, когда на стадионе «Труд» юноши «Водника» сыграют с «Северной Двиной».