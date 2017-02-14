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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/21/49272.html

Спорт

В Архангельске пройдет турнир по волейболу «Надежды Севера»

В Архангельске пройдет турнир по волейболу «Надежды Севера»
С 24 по 28 февраля на базе ДЮСШ №1 будет проходить турнир по волейболу «Надежды Севера». Участие примут команды девушек из разных городов Северо-Запада, а также из Твери.

Турнир «Надежды Севера» были задуманы и воплощаются в жизнь тренером-преподавателем ДЮСШ №1 Михаилом Боасом. Основная цель проведения – привезти в Архангельск сильные команды для поднятия качественного уровня детского волейбола Поморья через борьбу с более опытными соперниками. Идея быстро нашла поддержку у других детских тренеров Архангельска и Северодвинска.

С 2010 года турнир активно развивается, увеличивается география участников, количество команд и возрастных групп. С 2013 года «Надежды Севера» включены в официальный календарь спортивных мероприятий Архангельска.

В этом году турнир «Надежды Севера» состоится в 6-й раз. Рекорд по количеству участников, установленный в прошлом году: 20 команд со всего Северо-Запада – уже побит. В этом году в соревнованиях будут принимать участие девушки из Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Медвежьегорска, Сортавала, Череповца, Кондопоги, Петрозаводска, Твери и Санкт-Петербурга. Всего – 21 команда. Также организаторы приняли решение о проведении соревнований по трем возрастам – старшему, среднему и младшему.

- Сейчас мы воспринимаем этот турнир, в том числе, как неотъемлемую часть подготовки молодых волейболистов Архангельской области к Первенству России среди девушек по возрастам. Думаю, что и наши коллеги из других регионов понимают важность заблаговременной подготовки к всероссийским соревнованиям. Потому интерес к «Надеждам Севера» только растет, - отметил Михаил Боас, главный организатор турнира «Надежды Севера», тренер-преподаватель ДЮСШ №1.

Кроме собственно соревнований организаторы запланировали конкурсы связующих, конкурсы тренеров. Планируется определение в командах лучших игроков по номинациям. Кроме этого, предусмотрена и культурно-развлекательная программа для участников: команды посетят комплекс «Гостиные дворы» Архангельского краеведческого музея, Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, Северный Морской музей, а кроме того, для всех участников турнира запланирован специальный сеанс в кинокомплексе «Русь».

Турнир «Надежды Севера» будет проходить с 24 февраля по 28 февраля в большом и малом залах ДЮСШ №1, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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