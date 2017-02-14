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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/21/49255.html

Спорт

Архангельские спортсмены отправились покорять Чемпионат мира по зимнему виндсёрфингу

Архангельские спортсмены отправились покорять Чемпионат мира по зимнему виндсёрфингу
Спортсмены из Архангельской области собрали все свои силы и средства и отправились покорять Чемпионат мира по зимнему виндсёрфингу WISSA 2017. Лучшие гонщики, которые прошли Чемпионаты города, области и страны готовы выступить и доказать всему миру, что даже в таком отдалённом уголке как город на берегу Белого моря всё ещё продолжают рождаться настоящие спортсмены.

На Чемпионат мира, который будет проходить в Тольятти с 20 по 27 февраля, спортсмены из Архангельска прибыли на поезде, а снаряжение, паруса и сани добирались до пункта назначения по дорогам страны на машине.
 Наши спортсмены безумно рады принять участие в таком серьёзном событии. Один из гонщиков — Филин Сергей, заявил следующее: «Я не чувствую волнения и готов показать все свои умения и выложиться на все 100%. Конечно, я безгранично рад предоставленной мне возможности принять участие в Чемпионате мира. Это открыло предо мной новые высоты и стало важным шагом в моей жизни».

Тем не менее, не смотря на общую уверенность в своих силах, некоторые гонщики всё-таки волнуются, ведь им придется бороться с серьёзными спортсменами со всего мира. Это первый раз, когда молодые воспитанники области принимают участие в настолько крупном мероприятии как Чемпионат мира в зимнем классе яхт.
 21 числа после открытия соревнований будет дан старт первой гонки. Невероятно интересно наблюдать за тем, как наши спортсмены будут проходить дистанцию, и бороться за место на финише. Сотни парусов не только виндсёрферов, но и кайтеров заполонят просторы  Жигулёвского моря.  А пока спортсмены готовят лыжи, паруса и осваиваются на новом месте. И в преддверии первого гоночного дня была проведена тренировочная гонка, благодаря которой участники смогли познакомиться с дистанцией и проверить себя и силы своих соперников перед спортивной схаткой.

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