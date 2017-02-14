В Новодвинске прошел конкурс "А ну-ка, парни!" Фото пресс-службы администрации Новодвинска 17 февраля на базе Новодвинского индустриального техникума состоялся конкурс юношеских команд "А ну-ка, парни!". В нём приняли участие шесть команд. Состязаться в силе, ловкости, смекалке и знании основ военного дела решили студенты самого техникума, они выступали в двух командах: из учащихся первого и второго корпусов, а также ученики гимназии и школ №7, №3, №2.



В составе судейской коллегии работали члены общественной организации новодвинского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана". В торжественной части открытия соревнований перед юношами выступил председатель Союза Виктор Дмитриевский. Он напутствовал ребят перед стартом и пожелал, чтобы каждый из них стремился быть сильнее, постигал азы военной службы, занимался спортом. Всё это - важные составляющие жизни каждого мужчины. Виктор Александрович вручил руководству техникума благодарность за проведение с подрастающим поколением патриотической работы и подарки с символикой новодвинского РСВА.



Также к собравшимися с пожеланиями побед и новых достижений обратилась представитель отдела по делам молодёжи, спорта и туризма управления социальной политики администрации МО "Город Новодвинск" Олеся Адамец.



Затем команды разошлись по этапам: подтягивание, дартс, перетягивание каната, снаряжение магазина АК-74 учебными патронами, поднятие гири, вопросы на знание воинских званий, неполная сборка и разборка АКМ, надевание противогаза.



По итогам всех состязаний почётное третье место заняла команда школы №3, второе - команда Новодвинского индустриального техникума-2 и первое - Новодвинского индустриального техникума-1.



Призёрам от администрации МО "Город Новодвинск" были вручены сертификаты на покупку учебной литературы и канцелярских товаров, а от молодёжного совета АО "АЦБК" продукция с символикой градообразующего предприятия, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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