В Северодвинске в праздничные дни пройдут массовые катания Отдел физической культуры и спорта администрации Северодвинска информирует горожан о бесплатных катаниях, которые будут проводиться в предстоящие праздничные дни. На катке стадиона «Север» они будут организованы 23 февраля с 10.00 до 16.00.



Стадион «Беломорец» ждёт любителей коньков также 23 февраля с 12.00 до 16.00.



Стадион «Энергия» приглашает бесплатно покататься 24 февраля с 18.00 до 21.00, а хоккейный корт «Строитель» - 22 февраля с 15.00 до 18.00.



Корт около дома № 7 по улице Кирилкина работает бесплатно каждый день в свободное от тренировок секции по хоккею время. Время работы - с 9.00 до 21.00, кроме понедельника, среды и пятницы. В эти дни - с 16.00 до 18.00.



Платные массовые катания проводятся согласно расписанию, утверждённому администрациями стадионов и кортов, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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