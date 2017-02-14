В повторной встрече «Водник» уступил «Уральскому трубнику»

В минувшее воскресенье «Водник» провел свой заключительный матч на выезде в рамках II этапа Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. В Первоуральске он встречался с местным «Уральским трубником».

Этот сезон для команды с Урала складывается весьма неплохо. У нее есть хорошие шансы добиться лучшего результата за последние полвека. Для достижения этой цели в оставшихся матчах второго этапа чемпионата страны им нужны только победы. «Воднику» также заветные очки нужны, как воздух. Первая их встреча в столице Поморья завершилась победой гостей – 2:4 и в ответном поединке «водники» полны были желания взять реванш.

Хозяевам достаточно быстро удалось открыть счет. Вячеслав Маркин, получивший мяч от углового флажка, вкатился в штрафную «Водника» и хлестким броском отправил мяч в ворота – 1:0. После этого у первоуральцев была неплохая возможность закрепить успех, когда на скамейке штрафников находилось сразу трое архангелогородцев. Надо отдать должное подопечным Игоря Гапановича и Николая Яровича, которые за счет грамотных действий в обороне и уверенной игры нашего голкипера Андрей Рейна не позволили этому случиться. Ради справедливости стоит отметить, что и вратарь «Уральского трубника» Александр Морковкин несколько раз выручал своих одноклубников. В итоге, вплоть до свистка на перерыв цифры за табло местного стадиона остались неизменными.

В самом начале второй половины встречи одна из контратак перворуальцев завершилась ударом Александра Воронковского, с которым справился Андрей Рейн, отбив мяч перед собой, но на добивание успел Дмитрий Разуваев – 2:0. Стоит отметить, что в момент добивания ворота уже были сдвинуты, но это не помешало судейской бригаде показать на центр поля. Какие-либо попытки «водников» оспорить это решение арбитров успеха не имели. Вскоре Евгению Дергаеву после розыгрыша углового удалось сократить разрыв в счете до минимума. Однако хозяевам удалось восстановить разницу в два мяча, а к 75-й минуте закрепить свое преимущество – 4:1.

Несмотря на это архангелогородцы и не думали сдаваться. За семь минут до финального свистка Дмитрий Савельев вывел на ударную позицию Юрия Погребного, и наш опытнейший полузащитник не оставил ни единого шанса голкиперу хозяев – 4:2. Затем в ходе прохода Яниса Бефуса у ворот «Уральского трубника» возникла суматоха, и только чудом хозяевам удалось сохранить их в неприкосновенности – 4:2.

На этой неделе пройдут последние два тура II этапа Чемпионата России. От их исхода будет зависеть состав четвертьфинальных пар. Лидеры «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» будут ждать своих соперников по итогам квалификационного раунда, который пройдет на следующей неделе. При этом обострилась борьба за третье место между «Енисеем» и «Уральским трубником». Именно с какой-то из этих двух команд «Водник» скорей всего сыграет на стадии ¼ финала. Сегодня желто-зеленые вернулись домой, где 23 февраля на стадионе "Труд" они сыграют с армейцами Хабаровска. Начало в 19:00.