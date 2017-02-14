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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/20/49230.html

Спорт

В честь юбилея госпожнадзора пожарные Архангельска вышли на лыжню

В честь юбилея госпожнадзора пожарные Архангельска вышли на лыжню
Фото пресс-службы регионального управления МЧС
Лыжный забег, был посвящен сразу двум знаменательным событиям. В 2017 году исполняется 90 лет со дня основания в СССР службы Государственного пожарного надзора. А еще на 35 лет раньше в Российской Империи было основано Добровольное пожарное Общество, получившее статус Императорского.

Общество пережило и революционные потрясения, став Всесоюзным, и перестройку, сохранив основной смысл – развитие пожарного добровольчества и популяризацию правил пожарной безопасности. С коротким торжественным словом к участникам обратился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Архангельской области Андрей Малофеев. Все годы своего существования ГПН и ВДПО были близкими друг другу взаимодействующими структурами, помогая и дополняя друг друга. Поэтому и забег получился дружественным, скорость и результаты в котором были далеко не главным. Хотя некоторые сотрудники пожарно-спасательного ведомства имеют весьма высокие показатели, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Например, Алексей Денисов, начальник автотранспортной части ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области, пока все коллеги бежали 5-километровую дистанцию, успел пройти 12 километров – Алексей поставил на лыжи всю семью, постоянно ездит на стадион. Причем не только в выходные.

Сотрудник главного управления Сергей Порохин в этот день преодолел, как сам вспоминает, «несколько двоек, полторашек и пятерочку». Сам встал на лыжню  еще мальчиком и первый взрослый разряд сделал  еще  на деревянных лыжах. Своего сына поставил на лыжи уже в 1 год и восемь месяцев – и уже крошка вместе с папой и мамой проходит 2 километра. В семье Порохиных бегают все, включая бабушек и дедушек.

Александр Сырков, руководитель архангельского регионального подразделения ВДПО, уроженец Мезенского района. Сам с детства – заядлый лыжник. И очень сожалеет, что не все знают, чье имя носит стадион в Малых Корелах.

—Владимир Семенович Кузин – мой земляк, я хорошо знал его, – с гордостью говорит Александр Сырков, – он был уроженцем деревни Лампожня Мезенского района. Школа, в которую он ходил, находилась за 20 километров. Была возможность жить в интернате, но он каждый день ходил в школу и обратно пешком летом и зимой на лыжах.  В 1954 году Владимир Кузин стал первым советским чемпионом мира по лыжным гонкам на дистанции в 30 и 50 километров, получив почетный титул «короля лыж». Через два года в составе эстафеты он стал олимпийским чемпионом. С 1988 года в Мезени проводятся областные соревнования им. В.С.Кузина, и я ежегодно принимаю в них участие.

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