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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/20/49228.html

Спорт

Юные "Водники" стали чемпионами России

Юные "Водники" стали чемпионами России
Фото пресс-службы регионального центра развития спорта
В Ульяновске сегодня завершился турнир среди ребят 2004 года рождения. Юные архангелогородцы сыграли в заключительном матче вничью с хозяевами и стали чемпионами России.

Стоит отметить, что титул сильнейших своей возрастной группе они могли получить досрочно, за два тура до завершения соревнований. Для этого им нужно было обыграть кировскую «Родину», которая до этого не набрала ни одного очка. Недооценка соперника привела к тому, что желто-зеленые проиграли – 3:4. 

Тем самым, они осложнили себе задачу завоевания золотых медалей. Надо отдать должное Ивану Домбровскому и его подопечным, которые с честью вышли из сложившейся ситуации.

—Поздравляю игроков команды «Водник-2004» и ее тренера Ивана Домбровского с заслуженной победой. Надеюсь, что через несколько лет эти ребята пополнят ряды команды мастеров, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Следует отметить, что в последний раз юношеская команда «Водника» становилась сильнейшей в России в 2012 году, когда золотые медали получили воспитанники Игоря Крапивина 1997 г.р.

В другом городе Ульяновской области – Димитровграде играли юноши 2002 гожа рождения. Уступив на старте турнире в четырех матчах подряд, желто-зеленые потеряли какие-либо шансы на призовые места.

В Первопрестольной прошел финальный турнир Всероссийских юношеских соревнований на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси среди ребят 2005 года рождения. Северяне, также как и их более старшие земляки, проиграли в четырех играх подряд и заняли только девятое место.

Сегодня в Сыктывкаре стартовал финальный турнир Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди ребят 2003 года рождения, сообщает региональный центр развития спорта.

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Комментарии
Сергей, сегодня 13:22

С победой,мальчишки ! Дай бог им дорасти до взрослого Водника и радовать земляков красивыми победами.Лишь бы не растащили по другим клубам.
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