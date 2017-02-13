В Новодвинске пройдёт чемпионат по тяжелой атлетике Ровно в полдень 4 марта в спортивном клубе «Гриф» по адресу начнутся открытые чемпионат и первенство города по тяжелой атлетике. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие техническую подготовку, страховку от несчастного случая и персональный допуск врача. Мероприятие проводится, согласно действующим правилам соревнований по тяжелой атлетике в Российской Федерации в двух упражнениях: рывок штанги и толчок штанги. Весовые категории: женщины - до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг; мужчины - до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг; до 50 кг, до 56 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 94 кг. Взвешивание участников - с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Торжественное открытие соревнований - в 12 час. 00 мин. Начало соревнований - в 12 час. 30 мин. По окончании соревнований - торжественное награждение победителей и призёров соревнований. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 3 марта 2017 года Севастьянову Олегу Ленинславовичу по тел. 8-953-939-70-91. Именные заявки, заверенные врачом подаются на взвешивании в день соревнований. Нашли ошибку? Выделите текст,

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