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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/17/49209.html

Спорт

В Новодвинске пройдёт чемпионат по тяжелой атлетике

В Новодвинске пройдёт чемпионат по тяжелой атлетике
Ровно в полдень 4 марта в спортивном клубе «Гриф» по адресу начнутся открытые чемпионат и первенство города по тяжелой атлетике.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие техническую подготовку, страховку от несчастного случая и персональный допуск врача.

Мероприятие проводится, согласно действующим правилам соревнований по тяжелой атлетике в Российской Федерации в двух упражнениях: рывок штанги и толчок штанги. Весовые категории: женщины - до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг; мужчины - до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг; до 50 кг, до 56 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 85 кг, до 94 кг.

Взвешивание участников - с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Торжественное открытие соревнований - в 12 час. 00 мин.

Начало соревнований - в 12 час. 30 мин.

По окончании соревнований - торжественное награждение победителей и призёров соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 3 марта 2017 года Севастьянову Олегу Ленинславовичу по тел. 8-953-939-70-91. Именные заявки, заверенные врачом подаются на взвешивании в день соревнований.

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