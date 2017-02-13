В Архангельске состоится турнир по волейболу среди девушек

Матчи соревнования состоятся с 4 февраля по 28 февраля в ДЮСШ №1.

«Надежды Севера» были задуманы и воплощаются в жизнь тренером-преподавателем ДЮСШ №1 Михаилом Владимировичем Боасом. Основная цель проведения – привезти в Архангельск сильные команды для поднятия качественного уровня детского волейбола Поморья через борьбу с более опытными соперниками.

В 2017 году турнир «Надежды Севера» состоится в шестой раз. Рекорд по количеству участников, установленный в прошлом году: 20 команд со всего Северо-Запада – уже побит. В этом году в соревнованиях будут принимать участие девушки из Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Медвежьегорска, Сортавала, Череповца, Кондопоги, Петрозаводска, Твери и Санкт-Петербурга. Всего – 21 команда. Также организаторы приняли решение о проведении соревнований по трем возрастам – старшему, среднему и младшему.

Кроме собственно соревнований организаторы запланировали конкурсы связующих, конкурсы тренеров. Планируется определение в командах лучших игроков по номинациям. Кроме этого, предусмотрена и культурно-развлекательная программа для участников.

С расписанием турнира можно ознакомиться на сайте Федерации волейбола Архангельска и в группе ВКонтакте "Волейбол в Архангельской области".