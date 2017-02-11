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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/17/49193.html

Спорт

Поражение, за которое не стыдно

Поражение, за которое не стыдно
Фото Романа Абрамовского
Наканунемв Красноярске состоялся повторный матч между местным «Енисеем» и архангельским «Водником». В столице Поморья верх взяли северяне – 6:3.

В Сибири хозяева были полны желания взять реванш, но и «водники» не сдаваться без борьбы. Уже на первых минутах Александр Антонов принял навесную передачу первым касанием, а вторым перекинул мяч через вратаря «Енисея» и национальной сборной Романа Черных – 0:1. После этого ига пошла на встречных курсах, атака на одни ворота сменились натиском на другие. В этой ситуации с наилучшей стороны себя проявили голкиперы обеих команд, не раз выручавшие своих одноклубников. Только под занавес первого тайма красноярцам удалось сравнять счет. После удара Алмаза Миргазова мяч перед собой отбил Андрей Рейн, но на добивание успел опытнейший Евгений Швецов – 1:1.

Немного отдохнув, команды со свежими силами начали оставшейся отрезок матча. Почти сразу возникает опасный момент у ворот «Водника». Сначала судейской бригаде показалось, что мяч пересек линию ворот, но после небольшого совещание их взятие было отменено, и был назначен пенальти. В дуэли Викулин - Рейн победителем вышел вратарь северян. Многочисленные попытки хозяев подобрать ключи к обороне «водников» долгое время успеха не имели. Только в середине второй половины встречи им удалось забить два мяча – 3:1. С целью внести коррективы в игру своих подопечных тренерский штаб архангелогородцев берет тайм-аут. Однако это не дало должного результата. Дело в том, что в это время у «водников» два человека сидело на скамейке штрафников. Численным преимуществом хоккеистам «Енисея» смогли воспользоваться – 4:1. После этого подопечные Игоря Гапановича и Николая Яровича пошли ва-банк, игра вновь пошла на встречных курсах. За минуту до финального свистка точку в матче ставит красноярец – Иван Шевцов – 5:1.

Подводя итог этой встречи, стоит отметить, что почти 2/3 всего игрового времени ледовая дружина с берегов Северной Двины на равных сражалась с действующим чемпионом России. Самое главное, что ее игроки не уступали одному из лидеров чемпионата в движении, что позволяет смотреть с оптимизмом на дальнейшее выступление архангелогородцев на турнире. Завтра они отправятся в Первоуральск, где 19 февраля проведут заключительный матч на выезде в рамках II этапа Чемпионата России. Его соперником будет «Уральский трубник». Начало в 17:00.

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