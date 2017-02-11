В столице Поморья пройдут Арктические игры

В дни проведения форума «Арктика – территория диалога» состоятся сразу семь спортивных мероприятий, объединённых в Арктические игры.

В «Норд Арене» состоится первенство России и соревнования на Кубок Арктики по дзюдо. В Архангельск приедут около 250 лучших юных борцов страны. Предполагается, что турнир могут посетить именитые российские атлеты и даже олимпийские чемпионы.

Традиционные весенние Беломорские игры и всероссийский юношеский турнир по хоккею с мячом «Vodnik Open» в этом году будут проводиться в рамках международного арктического форума, как и региональный финал «Ночной хоккейной лиги».

Кроме турниров по хоккею с мячом и с шайбой, в рамках форума в Архангельске пройдут состязания по самому демократичному виду хоккея – на валенках. Для того, чтобы заниматься этим увлекательным видом спорта, не нужно ничего, кроме клюшки и хорошего настроения!

И наконец, на эти же даты запланированы зимний фестиваль «Арктика – территория ГТО» и шахматный фестиваль «Поморская ладья», сообщает Агентство по спорту Архангельской области.