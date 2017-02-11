Александр Румянцев победил в пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту

Самым быстрым на льду местного стадиона «Динамо» оказался мастер спорта международного класса, спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Александр Румянцев.
Рекорды состязаний на приз имени С.М. Кирова на дистанциях 3000 и 5000 метров не устояли перед архангельским стайером. Александр пробежал дистанцию 3000 метров с результатом – 3.53.80, а дистанцию 5000 метров – 6.54.20.
Кроме того, спортсмен установил новый рекорд катка «Динамо» в сумме многоборья.
Впереди у конькобежца – VI этап Кубка России, который пройдёт в конце февраля в городе Москве, сообщает Агентство по спорту Архангельской области.