В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

11 февраля в Исакогорском детско-юношеском центре прошёл флорбольный праздник.

Особенность мероприятия в том, что дети играют на двух маленьких площадках (три на три, без вратарей, с маленькими воротами) без счёта. В этот раз пригласили только девчачьи команды.

После торжественного открытия состоялся показательный матч между командами «Наука» и «Искра». Затем на площадку вышли юные спортсменки. После каждого матча в командах определялись лучшие игроки.

Между матчами были проведены мастер классы от Ольги Первухиной и Анатолия Быкова. Тренер женской сборной по флорболу «Наука», рассказал о розыгрыше мяча и ударе по воротам.

После теоретической части юным флорболисткам было предложено провести по два удара в ворота. Скорость влетавшего в ворота мяча фиксировали специальным прибором. Самый лучший результат – 74 км/ч, - сообщает "Правда Севера".