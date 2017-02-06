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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/13/49105.html

Спорт

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам
В командном зачёте первенства России сборная региона заняла шестое место среди 52 субъектов РФ. В индивидуальной гонке классическим стилем на старт вышли 180 девушек и 188 юношей. Спортсмены состязались на дистанциях три и пять километров.

Архангельские лыжницы смогли пробиться в двадцатку сильнейших: Екатерина Горбунова заняла 11 место, Елизавета Горбунова стала 16-й, а Дарина Андриенко финишировала на 18 ­месте.

Победительницей гонки стала Екатерина Евтягина из Оренбурской области. На втором месте – Алёна Баранова из Томской области. Екатерина Мегедь из Новосибирской области выиграла «бронзу».

У юношей лучшим спортсменом из Архангельской области стал Никита Оскорбин, занявший восьмое место. Наш земляк проиграл лидеру 23,8 секунды.

Победителем гонки стал Павел Соловьев из Пермского края, который выиграл своё второе «золото» первенства. Второ место представителя Республики Саха (Якутия) Андрея Коконкина. Третьим стал Егор Лончаков из Пермского края.

В заключительный день соревнований в Устьянах прошли эстафеты. В стартовом протоколе значились 28 команд девушек и 31 юношей.

На первом этапе за команду Архангельской области бежала Дарина Андриенко, которая передала эстафету Екатерине Горбуновой, финишировав 16-й. Екатерина уверенно прошла свой этап, опередила десять команд и вывела нашу сборную на шестое место. На третьем этапе за хозяев трассы выступала Анна Меньшенина, которая передала эстафету четвертой. Завершала усилия подруг по команде Елизавете Горбунова. В упорной борьбе со спортсменками Московской области и Республики Удмуртия она финишировала пятой. Это несомненный успех наших девушек.

Следующими стартовали юноши. На первом этапе за команду Поморья стартовал Сергей Забалуев. Он уверенно провёл свой этап и передал эстафету Никите Оскорбину шестым. Никита упрочил позиции северян, выведя команду на первое место. На третьем этапе эстафету принял Николай Аверин. После прохождения дистанции Николай третьим передал эстафету. Заключительный этап бежал Александр Василишин. На последнем отрезке гонки, где выступают лидеры сильнейших команд, Александр финишировал восьмым, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вчера 15:33

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