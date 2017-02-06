Молодежка «Водника» дважды уступила лидеру соревнований Фото пресс-службы "Водника" Если команде мастеров «Водника» удалось переиграть действующего чемпиона страны «Енисей», то ее дублю повторить подобное не удалось. В Архангельске он принимал лидера нашей группы – сыктывкарский «Строитель». Гости под руководством бывшего игрока «Водника» Павла Франца дважды обыграли желто-зеленых. Если в первом матче они это сделали за явным преимуществом – 0:11, то в повторной встрече подопечные Олега Батова смогли оказать достойное сопротивление только в первом тайме – 3:4. После перерыва опыт и более высокий уровень мастерства гостей позволили им одержать победу – 4:10. Накануне команда «Водник-2» отправилась в турне по Центральной России. 15-16 февраля в Ульяновской области они сыграют с дублем «Волги», а 19-20 февраля в Нижнем Новгороде встретится с "молодежкой" местного «Старта». Нашли ошибку? Выделите текст,

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