«Севмаш» досрочно стал чемпионом Поморья по русскому хоккея

В минувшую субботу на льду стадиона «Труд» состоялся очередной матч Чемпионата Архангельской области по хоккею с мячом среди мужских команд. Юноши «Водника» встречались с действующим чемпионом региона и лидером соревнований – северодвинским «Севмаш».

Для команды из города корабелов эта игра была заключительной на турнире и от нее напрямую зависела судьба золотых медалей. Накануне северодвинцы в шести матчах выиграли все. Также без потерянных очков выступают и юные «водники», которые теоретически могли претендовать на первое место. На деле чуда не произошло. Даже в отсутствие бывших игроков «Водника» Евгения Шихирина и Ивана Воюшина, которые играют за «Севмаш», архангелогородцы ничего серьезного не смогли противопоставить сопернику и проиграли гостям – 0:7.

В итоге «Севмаш» в пятый раз подряд стал чемпионом Архангельской области и уже на этой неделе представит Поморье на Всероссийской арене, где выступит в первенстве страны среди коллективов физической культуры. В начале марта станут известны остальные призеры регионального чемпионата. На данный момент на медали претендуют архангельские команды «Северная Двина, «Портовик», «Помор», «Водник-2001» и плесецкая «Юность».