В Архангельске отметили День зимних видов спорта

В празднике на Красной пристани 12 февраля приняли участие сотни горожан.

Началось мероприятие с «Разминки с чемпионом». Член сборной команды России по лыжным гонкам, бронзовый призёр чемпионата России, спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Алексей Шемякин показал всем желающим, как профессиональные лыжники разминаются перед соревнованиями.

Основное действо развернулось на катке, который был открыт в январе этого года. Кроме традиционных массовых катаний горожанам устроили мастер-классы по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

Также на празднике состоялись снежные баталии и веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» для самых маленьких участников, сообщает ИА Регион 29.