В Архангельской области прошла массовая гонка «Лыжня России»

Соревнования прошли в 25 муниципальных образованиях 11 февраля. Главный старт был дан в столице Поморья ровно в полдень.

17-летний онежанин Александр Самсонов занимается лыжными гонками и биатлоном профессионально, в копилке его достижений – участие в Первенстве Северо-Западного Федерального округа, соревнованиях областного уровня.

—Так случилось, что именно сейчас я оказался по делам в Архангельске. Конечно, воспользовался шансом принять участие в Лыжне России в областном центре, посостязаться с архангельскими спортсменами. Очень надеюсь попасть в тройку победителей, – поделился перед стартом Александр.

Архангелогородка Валентина Ивановна Судавная, несмотря на почетный возраст, перешагнувший отметку 75-летия, за эту зиму уже прошла на лыжах около 160 километров. Эта лыжня России – далеко не первая в ее жизни, раньше она участвовала в лыжном забеге от коллектива городской поликлиники № 1.

- Лыжи для меня – это, прежде всего, запас прочности и здоровья, а сегодня хочу проверить свою выдержку, спортивный настрой, оценить, на что способна, – отметила Валентина Ивановна.

А вот двухлетний Алеша Кысин сегодня встал на лыжи первый раз, но у него это отлично получается.

—Мы пока не участвуем в гонке, просто поболеем за других спортсменов. А вообще хотим, чтобы сын рос спортивным: друзья вот лыжи подарили, так что уже осваиваем. К тому же мы любим всей семьей по выходным устраивать лыжные прогулки, – поделился папа малыша Максим Кысин.

Всего в гонке «Лыжня России» организовано пять забегов. Участники первых четырёх бегут дистанцию 2000 метров, заключительный масс-старт для всех желающих составляет 2017 метров.

Победители каждого забега получат дипломы, кубки и медали министерства спорта России, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.