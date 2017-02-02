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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/10/49073.html

Спорт

В "Малиновке" продолжается первенство России по лыжным гонкам

В "Малиновке" продолжается первенство России по лыжным гонкам
Фото правительства области
В гонках на дистанцию 1,4 километра приняли участие 180 девушек и 186 юнош

Квалификационные забеги у девушек выиграла Екатерина Евтягина из Оренбургской области. В команде Архангельской области в основную сетку спринтерской гонки пробились четыре спортсменки: Анна Меньшенина, Дарина Андриенко, Елизавета и Екатерина Горбуновы.

У юношей быстрее всех короткий отрезок пробежал Сергей Волков из Московской области. В когорту сильнейших также пробился хозяин трассы Егор Шестопалов.
А затем на лыжне началось самое интересное. Сито четвертьфинала преодолела представительница Поморья Анна Меньшенина, но в полуфинале она заняла только пятое место и не смогла пробиться в решающий забег.

В финале силы на дистанции лучше всех распределила представительница Санкт-Петербурга Виктория Петрова. Второй финишировала Елизавета Пуга из Томской области, третьей стала Екатерина Евтягина из Оренбургской области.

В медальных спорах юношей победителем вышел спортсмен из Республики Саха (Якутия) Владимир Рыбкин. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Сергей Волков из Московской области. «Бронзу» выиграл Павел Соловьев из Пермского края.

После двух дней соревнований Архангельская область занимает шестое место в командном зачёте. 11 февраля в «Малиновке» пройдут индивидуальные гонки классическим стилем, а 12 февраля запланированы эстафеты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

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