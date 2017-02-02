В принципиальном соперничестве «Воднику» не удалось добыть очков

После трехнедельного перерыва возобновились игры Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Накануне архангельский «Водник» на своем льду встретился с «Уральским трубником».

Первоуральцы являются одной из самых неуступчивых команд элиты отечественного хоккея с мячом. В межсезонье ее руководству удалось вернуть на родину нескольких своих воспитанников, в том числе и Дмитрия Разуваева, который последние два года выступал за ледовую дружину с берегов Северной Двины. Подобная политика клуба еще больше укрепила его состав. Благодаря этому «Уральский трубник» на хорошем уровне провел первый этап национального первенства и вполне заслуженно вошел в квартет сильнейших на «Востоке».

Что касается противостояния «Водника» и «Уральского трубника», то их очные поединки всегда были очень напряженными и полны драматизма. Многие архангельские болельщики помнят их соперничество трехлетней давности, когда капитан желто-зеленых Евгений Дергаев в овертайме третьего четвертьфинального матча забил мяч и вывел свою команду в следующий раунд соревнований. В сезоне из-за особенностей формул проведения различных турниров ледовые дружины еще не встречались.

Матч в столице Поморья, также как и предыдущие, ожидался весьма напряженным. Одним из ключевых вопросов, волновавших болельщиков обеих команды: в какой физической форме будут их любимцы после длительного перерыва в чемпионате, связанного с проведением первенства планеты в Швеции. Оба клуба были представлены на международной арене. Если у гостей был только один – Сергей Почкунов, то у северян их было восемь. Однако, участие в подобных турнирах это палка о двух концах. С одной стороны это дает бесценный опыт и игровую практику, а с другой стороны, возникают проблемы с восстановлением спортсменов после выступления на таких напряженных турнирах. Исходя из этого, по мнению специалистов было бы гораздо лучше, если чемпионаты мира проходили после завершения национальных первенств России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Как показало дальнейшее развитие событий обе команды довольно тяжело «входили» в игру. Единственным отличием было то, что гости смогли «выжать» из своих моментов максимум и к началу второй тайма вести в счете -0:3. Сказать подобное про хозяев поля было нельзя.- Сложно выиграть матч, когда не используешь собственные возможности для взятия ворот соперника, - признал после матча главный тренер «Водника» Игорь Гапанович.

Свои шансы упустили Евгений Дергаев и Янис Бефус, а также еще ряд игроков. Только после перерыва подопечным Игоря Гапановича и Николая Яровича на длительное время удалось «зажать» гостей на их половине поля. Благодаря усилиям Александра Антонова и Яниса Бефуса получилось сократить разрыв в счете до минимума – 2:3. Казалось, что вот-вот «водники» дожмут оппонента, сравняют счет и затем вырвут победу. Но на последнем рубеже обороны гостей великолепно действовал их голкипер Александр Морковкин, который не раз выручал своих одноклубников от неминуемого гола. Его уверенная игра передалась его партнерам. Одна из редких их атак сняла все вопросы о победителе в этом матче – 2:4.

После этого поражения для «водников» еще ничего не потеряно. Впереди у них еще минимум пять игр и есть неплохие шансы подняться как можно выше по турнирной таблице. Уже послезавтра, 12 февраля, на своем льду северяне примут действующего чемпиона России – красноярский «Енисей». Начало матча в 19:00.