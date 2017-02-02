Новости дня

Заместителем министра образования и науки Поморья назначен северодвинец

Игорь Годзиш о виноватых за уборку снега: я не хочу проливать кровь

В новом году охотники Архангельской области убили 81 волка

Новое ДТП с участием «скорой помощи» произошло в Каргопольском районе

Мобильная версия 16+

Пятница, 10 февраля, 18:29

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/02/10/49071.html

Спорт

В принципиальном соперничестве «Воднику» не удалось добыть очков

В принципиальном соперничестве «Воднику» не удалось добыть очков
Фото Романа Абрамовского
После трехнедельного перерыва возобновились игры Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Накануне архангельский «Водник» на своем льду встретился с «Уральским трубником».

Первоуральцы являются одной из самых неуступчивых команд элиты отечественного хоккея с мячом. В межсезонье ее руководству удалось вернуть на родину нескольких своих воспитанников, в том числе и Дмитрия Разуваева, который последние два года выступал за ледовую дружину с берегов Северной Двины. Подобная политика клуба еще больше укрепила его состав. Благодаря этому «Уральский трубник» на хорошем уровне провел первый этап национального первенства и вполне заслуженно вошел в квартет сильнейших на «Востоке».

Что касается противостояния «Водника» и «Уральского трубника», то их очные поединки всегда были очень напряженными и полны драматизма. Многие архангельские болельщики помнят их соперничество трехлетней давности, когда капитан желто-зеленых Евгений Дергаев в овертайме третьего четвертьфинального матча забил мяч и вывел свою команду в следующий раунд соревнований. В сезоне из-за особенностей формул проведения различных турниров ледовые дружины еще не встречались.

Матч в столице Поморья, также как и предыдущие, ожидался весьма напряженным. Одним из ключевых вопросов, волновавших болельщиков обеих команды: в какой физической форме будут их любимцы после длительного перерыва в чемпионате, связанного с проведением первенства планеты в Швеции. Оба клуба были представлены на международной арене. Если у гостей был только один – Сергей Почкунов, то у северян их было восемь. Однако, участие в подобных турнирах это палка о двух концах. С одной стороны это дает бесценный опыт и игровую практику, а с другой стороны, возникают проблемы с восстановлением спортсменов после выступления на таких напряженных турнирах. Исходя из этого, по мнению специалистов было бы гораздо лучше, если чемпионаты мира проходили после завершения национальных первенств России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Как показало дальнейшее развитие событий обе команды довольно тяжело «входили» в игру. Единственным отличием было то, что гости смогли «выжать» из своих моментов максимум и к началу второй тайма вести в счете -0:3. Сказать подобное про хозяев поля было нельзя.- Сложно выиграть матч, когда не используешь собственные возможности для взятия ворот соперника, - признал после матча главный тренер «Водника» Игорь Гапанович.

Свои шансы упустили Евгений Дергаев и Янис Бефус, а также еще ряд игроков. Только после перерыва подопечным Игоря Гапановича и Николая Яровича на длительное время удалось «зажать» гостей на их половине поля. Благодаря усилиям Александра Антонова и Яниса Бефуса получилось сократить разрыв в счете до минимума – 2:3. Казалось, что вот-вот «водники» дожмут оппонента, сравняют счет и затем вырвут победу. Но на последнем рубеже обороны гостей великолепно действовал их голкипер Александр Морковкин, который не раз выручал своих одноклубников от неминуемого гола. Его уверенная игра передалась его партнерам. Одна из редких их атак сняла все вопросы о победителе в этом матче – 2:4.

После этого поражения для «водников» еще ничего не потеряно. Впереди у них еще минимум пять игр и есть неплохие шансы подняться как можно выше по турнирной таблице. Уже послезавтра, 12 февраля, на своем льду северяне примут действующего чемпиона России – красноярский «Енисей». Начало матча в 19:00.

Сегодня 14:19

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Игорь Годзиш о виноватых за уборку снега: я не хочу проливать кровьСегодня 17:43
3 комментария

Мало рожают, разводятся и уезжают: демографический портрет ПоморьяСегодня 12:35
6 комментариев

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина БажановаСегодня 11:59
2 комментария

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жильеСегодня 10:19

В Архангельской области телефонные мошенники обманывают пенсионеровВчера 12:20

Реклама
Спорт

В "Малиновке" продолжается первенство России по лыжным гонкамСегодня 15:25

В Архангельске прошли встречи первенства области по мини-футболуСегодня 07:58

Юные «водники» отправились в Ульяновскую областьВчера 16:27

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам Позавчера 16:13

«Водник-2» одержал две победы на своем льдуПозавчера 09:29

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Насколько сложно сегодня в Архангельской области открыть свой собственный бизнес?
Результаты
Новости рубрик

Заместителем министра образования и науки Поморья назначен северодвинец

Игорь Годзиш о виноватых за уборку снега: я не хочу проливать кровь

В новом году охотники Архангельской области убили 81 волка

В Архангельске продолжают убирать и вывозить снег

Мало рожают, разводятся и уезжают: демографический портрет Поморья

«Аквилон-Инвест» расселяет аварийное жилье

ЛДК-3 успешно модернизируется

Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод

Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина Бажанова

Банкрот из списка Forbes: Андрей Палкин доверяет себя Арбитражному суду

Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться

Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов

Игорь Орлов: портрет на фоне

Новое ДТП с участием «скорой помощи» произошло в Каргопольском районе

Житель Северодвинска "заказал" убийство женщины, отвергнувшей его ухаживания

Жительница Плесецкого района истязала несовершеннолетнюю дочь

Ночью под Архангельском сгорел дом

В Приморском районе водитель получил инсульт в ДТП

В "Малиновке" продолжается первенство России по лыжным гонкам

В Архангельске прошли встречи первенства области по мини-футболу

Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам

В Архангельском театре драмы поставят «запрещенную» пьесу

В Северном морском музее появился новый экспонат

В Северодвинске пройдёт фестиваль "Беломорские звёзды"

В Архангельске пройдёт фестиваль "Европейская весна"

Северный хор приглашает на Масленичную программу
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru