В Архангельске прошли встречи первенства области по мини-футболу

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляли агентство по спорту Архангельской области в регионального центра развития спорта «Водник» и Федерация футбола Архангельской области».-Это еще совсем юные спортсмены. Тем не менее, их страстное желание играть, взаимопонимание на поле, дисциплинированность, воля к победе могут служить примером и для более взрослые футболистов, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.На высшую ступень пьедестала почета поднялись футболисты ДЮСШ «Водник», на втором месте котласский «Локомотив», замыкает тройку сильнейших северодвинская «Звездочка», - сообщает пресс-служба клуба "Водник".