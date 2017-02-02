В Архангельске прошли встречи первенства области по мини-футболу Фото пресс-службы "Водника" Накануне в Архангельске прошли решающие встречи первенства Архангельской области по мини-футболу среди мальчиков 2005-2006 г.р. В течение трех дней за главные трофеи турнира боролись 15 команд из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы и Каргополя. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляли агентство по спорту Архангельской области в регионального центра развития спорта «Водник» и Федерация футбола Архангельской области».-Это еще совсем юные спортсмены. Тем не менее, их страстное желание играть, взаимопонимание на поле, дисциплинированность, воля к победе могут служить примером и для более взрослые футболистов, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.На высшую ступень пьедестала почета поднялись футболисты ДЮСШ «Водник», на втором месте котласский «Локомотив», замыкает тройку сильнейших северодвинская «Звездочка», - сообщает пресс-служба клуба "Водник". Нашли ошибку? Выделите текст,

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