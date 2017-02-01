Юные «водники» отправились в Ульяновскую область

Сегодня сразу две юношеские команды регионального центра развития спорта «Водник» 2002 и 2004 г.р. отправились на берега Волги, где в предстоящее воскресенье стартуют финальные турниры Всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом.

Команде «Водник-2002», которая в последние два сезона входит в тройку сильнейших команд России по своему возрасту, в Димитровграде предстоит сыграть со своими сверстниками из Свердловской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской, Кировской областей, Хабаровского и Красноярского краев.«Водник-2004» в Ульяновске будет бороться за лидерство в своей возрастной группе с юными хоккеистами из Новосибирской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской областей, Красноярского и Хабаровского краев.

Турниры в обеих возрастных группах пройдут в один круг.- Очень надеюсь, что юные архангелогородцы достойно представят наш регион на Всероссийской арене, - отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.