«Водник-2» одержал две победы на своем льду

6-7 февраля очередные матчи в рамках Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги провел «Водник-2». На своем льду он принимал дубль кировской «Родины».

Кировчане на данный момент являются лидером нашей группы среди фарм-клубов. В их составе два игрока - Кирилл Бармин и Сергей Чистосердов недавно стали чемпионами мира среди юниоров.

Несмотря на длительное отсутствие игровой практики, архангелогородцы провели два матча на довольно приличном уровне. Хотя изначально в первой встрече подопечные Олега Батова проигрывали с разницей в два мяча, но с течением времени они смогли навязать свою игру сопернику и одержать уверенную победу – 7:2.

Повторная встреча для обеих команд получилась очень тяжелой. Сказалось то, что их хоккеисты не успели восстановиться после предыдущего матча. Желто-зеленые смогли сделать хороший задел в первом тайме – 4:1. В оставшееся время они сохранили свое преимущество и добыли важные три очка – 4:2.10-11 февраля молодежка «Водника» в Архангельске на стадионе «Труд» сыграет с сыктывкарским «Строителем». 10 февраля матч начнется в 13:00, а на следующей день – в 12:00. Вход свободный, - сообщает пресс-служба "Водника".



